Ellas son las elegidas: convocatoria de la selección femenina para la SheBelieves Cup

Colombia jugará este torneo en Estados Unidos y en el cual gana la selección nacional que termine primera en un grupo de cuatro equipos.

Daniel Montoya Ardila
20 de febrero de 2026 - 11:50 p. m.
Las jugadoras colombianas posan para una foto de equipo antes del partido de fútbol de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2025-26 entre Ecuador y Colombia en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito el 28 de octubre de 2025.
Las jugadoras colombianas posan para una foto de equipo antes del partido de fútbol de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2025-26 entre Ecuador y Colombia en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito el 28 de octubre de 2025.
Foto: AFP - RODRIGO BUENDIA
Lista la lista. Colombia ya conoce a las 23 seleccionadas por el DT Ángelo Marsiglia para representar al país en la SheBelieves Cup 2026. Este torneo femenino se llevará a cabo en Estados Unidos del 1 al 7 de marzo y está compuesto por tres equipos más: Argentina, Canadá y el anfitrión.

El sistema del campeonato es un único grupo compuesto por las cuatro selecciones. Cada una tendrá tres partidos y la que termine la competencia en el primer lugar se coronará campeona de la décima primera edición de la SheBelieves Cup. Un objetivo que aún no ha sido alcanzado por las nuestras.

La única participación de Colombia en este campeonato se dio en 2025. En aquella ocasión el equipo de todos terminó tercero; producto de una victoria 2-1 sobre Australia y dos derrotas: 2-0 contra Estados Unidos y 4-1 con Japón, selección que a la postre se coronaría campeona del torneo.

Convocadas de la selección femenina de Colombia

PosiciónJugadoraClubPaís
ArqueraCatalina PérezRacing Club de EstrasburgoFRA
ArqueraKatherine TapiaPalmeirasBRA
ArqueraNatalia GiraldoAmérica de CaliCOL
DefensaAna María GuzmánPalmeirasBRA
DefensaCarolina AriasAmérica de CaliCOL
DefensaDaniela AriasSan Diego WaveEE.UU
DefensaYirleidis QuejadaPachucaMEX
DefensaDaniela CaracasEspanyolESP
DefensaManuela VanegasBrighton & Hove AlbionING
DefensaMary ÁlvarezOlympique de MarseilleFRA
DefensaJorelyn CarabalíBoston LegacyEE.UU
VolanteDaniela MontoyaGremioBRA
VolanteGabriela RodríguezCruzeiroBRA
VolanteIlana IzquierdoTigresMEX
VolanteLiced SernaPumasMEX
VolanteLeicy SantosWashington SpiritEE.UU
VolanteMarcela RestrepoMonterreyMEX
DelanteraGisela RobledoCorinthiansBRA
DelanteraValerin LoboaPortland ThornsEE.UU
DelanteraGreicy LandazuryPalmeirasBRA
DelanteraWendy BonillaPumasMEX
DelanteraManuela PaviTolucaMEX
DelanteraLinda CaicedoReal MadridESP

¿Cuándo juega la selección femenina de Colombia?

La tricolor comenzará su participación en la SheBelieves Cup 2026 el 1 de marzo cuando enfrente a Canadá. Este compromiso será en el Geodis Park ubicado en Nashville, la capital y ciudad más grande del estado de Tennessee.

Tres días más tarde, 4 de marzo de 2026, el conjunto patrio se medirá ante una vieja conocida, Argentina. Este encuentro se llevará a cabo en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, la capital del estado de Ohio.

Finalmente, el combinado nacional terminará su participación en esta competencia frente a las dueñas de casa, Estados Unidos. Este cotejo será el sábado 7 de marzo en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, New Jersey.

