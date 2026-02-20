Ellas son las elegidas: convocatoria de la selección femenina para la SheBelieves Cup

Escucha este artículo
Lista la lista. Colombia ya conoce a las 23 seleccionadas por el DT Ángelo Marsiglia para representar al país en la SheBelieves Cup 2026. Este torneo femenino se llevará a cabo en Estados Unidos del 1 al 7 de marzo y está compuesto por tres equipos más: Argentina, Canadá y el anfitrión.
El sistema del campeonato es un único grupo compuesto por las cuatro selecciones. Cada una tendrá tres partidos y la que termine la competencia en el primer lugar se coronará campeona de la décima primera edición de la SheBelieves Cup. Un objetivo que aún no ha sido alcanzado por las nuestras.
La única participación de Colombia en este campeonato se dio en 2025. En aquella ocasión el equipo de todos terminó tercero; producto de una victoria 2-1 sobre Australia y dos derrotas: 2-0 contra Estados Unidos y 4-1 con Japón, selección que a la postre se coronaría campeona del torneo.
Convocadas de la selección femenina de Colombia
|Posición
|Jugadora
|Club
|País
|Arquera
|Catalina Pérez
|Racing Club de Estrasburgo
|FRA
|Arquera
|Katherine Tapia
|Palmeiras
|BRA
|Arquera
|Natalia Giraldo
|América de Cali
|COL
|Defensa
|Ana María Guzmán
|Palmeiras
|BRA
|Defensa
|Carolina Arias
|América de Cali
|COL
|Defensa
|Daniela Arias
|San Diego Wave
|EE.UU
|Defensa
|Yirleidis Quejada
|Pachuca
|MEX
|Defensa
|Daniela Caracas
|Espanyol
|ESP
|Defensa
|Manuela Vanegas
|Brighton & Hove Albion
|ING
|Defensa
|Mary Álvarez
|Olympique de Marseille
|FRA
|Defensa
|Jorelyn Carabalí
|Boston Legacy
|EE.UU
|Volante
|Daniela Montoya
|Gremio
|BRA
|Volante
|Gabriela Rodríguez
|Cruzeiro
|BRA
|Volante
|Ilana Izquierdo
|Tigres
|MEX
|Volante
|Liced Serna
|Pumas
|MEX
|Volante
|Leicy Santos
|Washington Spirit
|EE.UU
|Volante
|Marcela Restrepo
|Monterrey
|MEX
|Delantera
|Gisela Robledo
|Corinthians
|BRA
|Delantera
|Valerin Loboa
|Portland Thorns
|EE.UU
|Delantera
|Greicy Landazury
|Palmeiras
|BRA
|Delantera
|Wendy Bonilla
|Pumas
|MEX
|Delantera
|Manuela Pavi
|Toluca
|MEX
|Delantera
|Linda Caicedo
|Real Madrid
|ESP
¿Cuándo juega la selección femenina de Colombia?
La tricolor comenzará su participación en la SheBelieves Cup 2026 el 1 de marzo cuando enfrente a Canadá. Este compromiso será en el Geodis Park ubicado en Nashville, la capital y ciudad más grande del estado de Tennessee.
Tres días más tarde, 4 de marzo de 2026, el conjunto patrio se medirá ante una vieja conocida, Argentina. Este encuentro se llevará a cabo en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, la capital del estado de Ohio.
Finalmente, el combinado nacional terminará su participación en esta competencia frente a las dueñas de casa, Estados Unidos. Este cotejo será el sábado 7 de marzo en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, New Jersey.
