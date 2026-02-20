Ellas son las elegidas: convocatoria de la selección femenina para la SheBelieves Cup

Las jugadoras colombianas posan para una foto de equipo antes del partido de fútbol de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2025-26 entre Ecuador y Colombia en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito el 28 de octubre de 2025. Foto: AFP - RODRIGO BUENDIA

Lista la lista. Colombia ya conoce a las 23 seleccionadas por el DT Ángelo Marsiglia para representar al país en la SheBelieves Cup 2026. Este torneo femenino se llevará a cabo en Estados Unidos del 1 al 7 de marzo y está compuesto por tres equipos más: Argentina, Canadá y el anfitrión.

El sistema del campeonato es un único grupo compuesto por las cuatro selecciones. Cada una tendrá tres partidos y la que termine la competencia en el primer lugar se coronará campeona de la décima primera edición de la SheBelieves Cup. Un objetivo que aún no ha sido alcanzado por las nuestras.

La única participación de Colombia en este campeonato se dio en 2025. En aquella ocasión el equipo de todos terminó tercero; producto de una victoria 2-1 sobre Australia y dos derrotas: 2-0 contra Estados Unidos y 4-1 con Japón, selección que a la postre se coronaría campeona del torneo.

Convocadas de la selección femenina de Colombia

Posición Jugadora Club País Arquera Catalina Pérez Racing Club de Estrasburgo FRA Arquera Katherine Tapia Palmeiras BRA Arquera Natalia Giraldo América de Cali COL Defensa Ana María Guzmán Palmeiras BRA Defensa Carolina Arias América de Cali COL Defensa Daniela Arias San Diego Wave EE.UU Defensa Yirleidis Quejada Pachuca MEX Defensa Daniela Caracas Espanyol ESP Defensa Manuela Vanegas Brighton & Hove Albion ING Defensa Mary Álvarez Olympique de Marseille FRA Defensa Jorelyn Carabalí Boston Legacy EE.UU Volante Daniela Montoya Gremio BRA Volante Gabriela Rodríguez Cruzeiro BRA Volante Ilana Izquierdo Tigres MEX Volante Liced Serna Pumas MEX Volante Leicy Santos Washington Spirit EE.UU Volante Marcela Restrepo Monterrey MEX Delantera Gisela Robledo Corinthians BRA Delantera Valerin Loboa Portland Thorns EE.UU Delantera Greicy Landazury Palmeiras BRA Delantera Wendy Bonilla Pumas MEX Delantera Manuela Pavi Toluca MEX Delantera Linda Caicedo Real Madrid ESP

¿Cuándo juega la selección femenina de Colombia?

La tricolor comenzará su participación en la SheBelieves Cup 2026 el 1 de marzo cuando enfrente a Canadá. Este compromiso será en el Geodis Park ubicado en Nashville, la capital y ciudad más grande del estado de Tennessee.

Tres días más tarde, 4 de marzo de 2026, el conjunto patrio se medirá ante una vieja conocida, Argentina. Este encuentro se llevará a cabo en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, la capital del estado de Ohio.

Finalmente, el combinado nacional terminará su participación en esta competencia frente a las dueñas de casa, Estados Unidos. Este cotejo será el sábado 7 de marzo en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, New Jersey.

