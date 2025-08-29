¡Atención! Esta es la convocatoria de Colombia para buscar su cupo al Mundial

James Rodríguez, el capitán de la selección de Colombia. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

La selección de Colombia ya definió los nombres con los que buscará sellar su clasificación al Mundial de 2026.

Este viernes, el técnico argentino Néstor Lorenzo reveló la convocatoria oficial para los dos últimos partidos de las Eliminatorias: contra Bolivia, en Barranquilla (4 de septiembre, 6:30 p.m. por Gol Caracol), y frente a Venezuela, en Maturín (9 de septiembre, 6:30 p.m. por Gol Caracol).

La tricolor necesita de una victoria para asegurar su cupo directo a la cita mundial en Estados Unidos, México y Canadá tras completar seis partidos sin ganar. La última vez fue el 4-0 a Chile en octubre de 2024.

Esta es la convocatoria de Colombia:

Arqueros:

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Defensas:

Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C. (ING)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)

Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton F.C. (ING)

Volantes:

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ING)

Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ING)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Delanteros:

Dayro Moreno – Once Caldas (COL)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

Luis Díaz – F.C. Bayern Múnich (ALE)

Luis Javier Suárez – Sporting C.P. (POR)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

El escenario de la selección

Colombia jugará su primer partido de esta doble jornada el jueves 4 de septiembre en Barranquilla, con el calor del estadio Metropolitano y con el apoyo de su gente como factor determinante buscará una victoria frente a La Verde, que le ganó en El Alto por 1-0.

Cinco días más tarde, el martes 9, se medirá a Venezuela en Maturín, donde se espera un ambiente cargado de tensión y rivalidad. El último resultado contra la Vinotinto fue favorable para los colombianos, tras el 1-0 en septiembre de 2023.

Con 22 puntos y en la sexta posición de la tabla, la Tricolor tiene en sus manos la posibilidad de llegar al Mundial sin depender de nadie más.

Expectativas y claves

La lista refuerza la apuesta por la continuidad del grupo, con algunos retoques que responden tanto al nivel actual de ciertos jugadores como a necesidades tácticas.

Sin lugar a dudas la mayor novedad fue el llamado del delantero tolimense Dayro Moreno, del Once Caldas, máximo artillero histórico del fútbol colombiano. El jugador de 39 años de edad no estaba en la selección desde 2016.

El reto ahora será mantener la concentración y no confiarse: Bolivia, con opciones matemáticas de clasificar, suele complicar en el calor de Barranquilla, y Venezuela, que aún pelea por asegurar el repechaje, será un rival complicado hasta el último minuto.

