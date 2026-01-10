La selección de Colombia suma lesionados y enciende alertas a meses del Mundial 2026

Las molestias físicas de Jhon Lucumí se suman a un parte médico cada vez más extenso en la Tricolor, en un tramo clave de la preparación rumbo al Mundial 2026. Foto: EFE - SERENA CAMPANINI

La imagen de Jhon Lucumí saliendo antes de tiempo del campo volvió a encender una alarma que en la selección de Colombia que amenaza con advertencias recurrentes. El defensor del Bologna apenas alcanzó a disputar 24 minutos en el duelo contra Como, por la jornada 20 de la Serie A, antes de pedir el cambio tras sentir un tirón en el músculo posterior de su pierna derecha. La molestia fue inmediata, visible y lo suficientemente intensa como para impedir su continuidad, aun después de recibir atención médica en la cancha.

Antes del descanso, las cámaras lo enfocaron en el banco de suplentes, con hielo en la zona afectada, una postal que resume la incertidumbre que ahora rodea tanto al club italiano como al entorno de la Tricolor. En los próximos días se conocerá el resultado de los exámenes médicos, claves para determinar el alcance real de la lesión y los tiempos de recuperación.

¿Los problemas musculares de Lucumí?

Más allá del impacto inmediato en Bologna, la situación de Lucumí comienza a preocupar por su historial médico. El defensor colombiano no es ajeno a los problemas musculares, especialmente en los muslos. A mediados de 2024 estuvo fuera de competencia durante 57 días y se perdió seis partidos oficiales por una dolencia similar. En septiembre de 2023, una lesión en la misma zona lo marginó de nueve encuentros. La repetición del patrón preocupa, no solo por la continuidad deportiva, sino por la proximidad de un calendario mundialista.

Además, el episodio llega en pleno mercado de fichajes europeo, en medio de versiones que señalan un posible interés del Manchester City. Una lesión muscular en este momento puede ser determinante para llevar a cabo las negociaciones. El equipo de Pep Guardiola tiene a varios defensores centrales en recuperación.

¿Qué jugadores de la selección están lesionados?

A menos de seis meses del Mundial 2026, el parte médico de varios jugadores habituales en las convocatorias de Néstor Lorenzo empieza a acumular nombres y matices preocupantes. El inicio de 2026 ha estado marcado por contratiempos físicos que, sin ser definitivos, sí obligan a una lectura cuidadosa del panorama.

Daniel Muñoz, hoy en el Crystal Palace, tuvo que pasar por una intervención quirúrgica tras presentar molestias en una de sus rodillas. El lateral se encuentra en proceso de recuperación y su regreso está proyectado entre uno y dos meses. En el mismo club inglés, Jefferson Lerma sufrió un fuerte golpe en la cabeza, situación que lo dejó fuera de algunos compromisos recientes, aunque su evolución ha sido seguida con cautela.

A esta lista se sumó ahora Lucumí, cuyo estado físico será evaluado con detalle en los próximos días, y el ‘Cucho’ Hernández, quien no pudo completar el partido entre Betis y Oviedo por una molestia muscular que le obligó a abandonar el terreno de juego. La selección de Colombia entra en una fase sensible de seguimiento médico y gestión de cargas.

La Tricolor ya tiene asegurada su presencia en el Mundial 2026, torneo que marcará un antes y un después por su formato ampliado y por disputarse en tres países. Sin embargo, la clasificación no elimina las tensiones propias de la antesala. Llegar con la nómina base en plenitud física es tan importante como el trabajo táctico, y cada lesión, por menor que parezca, altera la planificación.

