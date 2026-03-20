Nueva camiseta visitante de la selección de Colombia: ¿dónde comprarla y cuánto cuesta?

Esta es la nueva piel de la selección para afrontar la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: Adidas

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Bajo el sello del estilo “Adidas Originals”, la reconocida marca alemana presentó oficialmente la segunda camiseta que acompañará a la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Esta prenda, predominantemente azul aguamarina con líneas amarillas fosforescentes, será la casaca visitante con la que la tricolor disputará al menos un partido.

Comenzando por sus duelos preparatorios de marzo frente a Croacia y Francia, dos de los equipos nacionales más destacados de las dos últimas copas del mundo, especialmente Rusia 2018, la cita orbital en la que ambos llegaron hasta el partido final del 15 de julio en el estadio Luzhniki de Moscú.

Volviendo a la camiseta de Colombia, esta no presenta el tradicional logo de Adidas con las tres líneas, sino que lo cambia por el de las tres hojas. Ese que fue el primero en ser reconocido por la marca y que es pieza identitaria de la otra línea del fabricante, Adidas Originals, en la que destacan camisetas de fútbol retro.

¿Cómo es la nueva camiseta de la selección?

Otro detalle importante de la nueva prenda de la selección es que en la versión para jugador, el número no estará en el centro del pecho. Ahora, se ubicará justo debajo del logo de Adidas y tendrá una tipografía clásica.

Tanto el cuello como las mangas tendrán una línea negra que acompaña el tono fosforescente. Además, este mismo color, negro, hace parte del patrón central de la camiseta que son rombos de esa tonalidad y azul aguamarina.

Respecto al escudo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), este es mayoritariamente de amarillo fosforescente con los bordes en el tono de azul anteriormente descrito. Para quienes estén interesados, así puede adquirirla.

¿Dónde comprar la nueva camiseta de la selección de Colombia?

Esta prenda, en todas sus versiones, ya está disponible a través de la página web y la aplicación móvil de Adidas. La versión para jugador tiene un costo de COP 599.950, mientras que esa misma edición de manga larga sube a COP 649.950.

Pasando a la versión tradicional, en manga corta tiene un valor de COP 379.950 y COP 429.950 en manga larga. Respecto a la camiseta para mujeres, tanto la edición “corta” como la estándar valen COP 379.950.

Finalmente, la nueva camiseta visitante de Colombia para el Mundial 2026, versión para niños, tiene un valor de COP 279.950. Quienes estén interesados en el uniforme (con pantaloneta) tendrán que desembolsar COP 339.950.

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