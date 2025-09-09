¡Atención! Esta es la titular de Colombia contra Venezuela: hay varios cambios

James Rodríguez, Luis Díaz y Dayro Moreno celebran la clasificación de Colombia al Mundial de 2026. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Colombia afronta la última jornada de las Eliminatorias con la tranquilidad de haber asegurado su regreso al Mundial de 2026 tras vencer a Bolivia en Barranquilla.

Pero el duelo ante Venezuela no pasa desapercibido: la Vinotinto se juega la clasificación al repechaje y depende de lo que logre en el Monumental de Maturín para mantener vivo el sueño de llegar por primera vez a una Copa del Mundo.

Para Venezuela, dirigida por Fernando “Bocha” Batista, el partido es una final. Una victoria le asegura el repechaje, un empate o derrota lo obligaría a esperar que Bolivia no sume en casa contra Brasil. La Verde, con la altura de El Alto como su mejor aliada, aún sueña con arrebatar la séptima plaza. El repechaje en marzo de 2026 se presenta como la última vía para que la Vinotinto escriba una página inédita en su historia.

La alineación de Colombia

Con ese panorama, Néstor Lorenzo decidió mover la nómina y apostar por varias novedades en su once titular.

En el arco estará Kevin Mier, mientras que en la defensa regresa Yerry Mina y en la lateral izquierda aparece Álvaro Angulo. En el medio campo tendrá la oportunidad Kevin Castaño y en el frente de ataque fue elegido Luis Javier Suárez como referente ofensivo. Una mezcla de experiencia, presente y rotación para cerrar la Eliminatoria.

Colombia: Kevin Mier - Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Álvaro Ángulo - Kevin Castaño, Richard Ríos y Jefferson Lerma - Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez-.

Noticia en desarrollo...

