Así fue el robo a Luis Paz, jugador de América de Cali, tras retirar dinero de un banco

Luis Alejandro Paz, mediocampista de América de Cali, fue víctima de un violento robo en la tarde del martes 25 de noviembre en el sur de Cali.

Según relató el propio futbolista en entrevista con Telepacífico, tres hombres en motocicleta lo siguieron después de que retiró dinero de una entidad bancaria y lo abordaron cuando se detuvo en un semáforo sobre la Avenida Cañasgordas.

“Llegaron tres tipos en tres motos, dos de ellos se bajaron y me rompieron el vidrio del piloto. Me apuntaron y me despojaron de todo lo que había en el carro”, contó Paz.

“¿Cómo sabían que yo había retirado dinero?”

El jugador explicó que había guardado el dinero en la bodega del vehículo como medida de precaución. Sin embargo, los delincuentes sabían exactamente qué buscar.

“El que estaba armado llegó de una vez pidiéndome que le entregara el bolso. Yo por prevenir lo metí en la bodega y por eso se demoraron en encontrarlo dentro del carro. Uno dice: ¿cómo sabían?”

Paz no descartó que los ladrones contaran con información interna de la entidad bancaria. “Yo supongo que eso es una cadena. ¿Cómo se dieron cuenta de que yo retiré el dinero y que lo guardé en la bodega? Esas son bandas organizadas y desafortunadamente fui víctima”, añadió.

De acuerdo con fuentes de la Policía Metropolitana de Cali citadas por medios locales, los presuntos responsables del fleteo ya estarían identificados gracias a las cámaras de seguridad del sector.

Las autoridades analizan si hubo complicidad del personal bancario y reforzaron los patrullajes en la zona sur de la ciudad, donde este tipo de casos se han incrementado en las últimas semanas.

¿Quién es Luis Paz?

Luis Paz, de 37 años, hizo parte de las divisiones inferiores de América de Cali y luego de un paso por Centauros, Deportes Quindío y Deportes Tolima, con el que fue campeón en 2018, regresó al equipo escarlata en 2019

Con los ‘Diablos Rojos’ se coronó campeón del fútbol colombiano en 2019 y 2020, siendo una de las piezas clave del mediocampo escarlata.

