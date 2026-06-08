Gustavo Puerta pide pista en Colombia: esto dijo tras destacar en el amistoso con Jordania

Gustavo Puerta habló después del triunfo de Colombia ante Jordania, analizó su rendimiento, reveló las exigencias de Néstor Lorenzo y se refirió a la posibilidad de jugar desde el inicio en el Mundial 2026. Foto: EFE - Omar Alonso

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La selección de Colombia disputó su último compromiso de preparación para el Mundial 2026 y una de las sensaciones positivas llegó en el mediocampo. La tricolor se impuso 1-0 sobre Jordania, pero más allá del resultado, uno de los nombres que volvió a llamar la atención fue el de Gustavo Puerta. El volante que aprovechó una nueva oportunidad en el equipo de Néstor Lorenzo y alimentó el debate sobre una posible titularidad en la Copa del Mundo.

El mediocampista de 22 años apareció desde el inicio en una alineación que muchos consideran muy cercana al once que debutará en el torneo. Su presencia en el mediocampo generó comentarios desde antes del partido, especialmente porque ocupó una posición en la que habitualmente ha sido tenido en cuenta Richard Ríos.

Sin embargo, Puerta respondió con una actuación destacada. Mostró despliegue físico, orden táctico y constante participación en la construcción ofensiva del equipo. Además de aportar equilibrio en la mitad de la cancha, se convirtió en una alternativa de pase permanente para sus compañeros y tuvo libertad para acompañar los ataques.

Lorenzo ya había destacado su trabajo

Días antes del compromiso, Néstor Lorenzo había resaltado el rendimiento del jugador durante las prácticas.

“Ha dejado buenas sensaciones en los entrenamientos”, aseguró el entrenador argentino sobre el volante, que ha venido ganando terreno gracias a su capacidad para cumplir funciones defensivas sin perder presencia en ataque.

Su desempeño también parece potenciar el funcionamiento colectivo. La movilidad y la intensidad que aporta permiten que otros mediocampistas tengan más libertad, mientras que jugadores como James Rodríguez pueden desenvolverse con mayor comodidad en zonas ofensivas.

Puerta destacó el trabajo colectivo

Tras el triunfo frente a Jordania, el futbolista valoró el rendimiento del equipo por encima de cualquier consideración individual.

“Estoy muy contento por el rendimiento del equipo, en lo personal también hice un buen trabajo, pero me quedo con el trabajo que hicieron todos los compañeros y la victoria”, afirmó.

El volante también explicó que se siente preparado para desempeñarse en distintas posiciones dentro del mediocampo.

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“La verdad me siento muy cómodo si me toca jugar por derecha, izquierda o como hice en el anterior partido de cinco, pero más adelante tengo más libertad para ir al ataque y creo que lo hice muy bien”, señaló.

La intensidad, una de sus principales fortalezas

Uno de los aspectos más visibles de su actuación fue la presión constante y el despliegue físico durante el encuentro. Precisamente, Puerta explicó que esa es una de las principales exigencias de Lorenzo.

“Es algo que siempre traigo, esa intensidad de siempre ir adelante, eso siempre me lo pide el profe y el estar siempre presionando cuando no tenemos el balón. Acá me toca hacerlo porque me lo pide el profe”, comentó.

Sobre el desarrollo del partido, el mediocampista consideró que Colombia tuvo el control durante gran parte del compromiso.

“No sé cómo se vio afuera, pero tuvimos el control del balón, tuvimos claridad y es obvio que debemos mejorar muchas cosas, pero creo que hicimos un buen trabajo”, manifestó.

El sueño de jugar desde el inicio en la Copa del Mundo

Aunque evitó hablar de decisiones técnicas, Puerta reconoció que su gran objetivo es estar en la formación titular cuando Colombia haga su estreno mundialista frente a Uzbekistán.

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“No puedo decir nada, estoy haciendo un buen trabajo, el que decide es el profe, pero quiero jugar el primer partido del Mundial”, expresó.

Por ahora, la decisión final está en manos de Lorenzo. Lo cierto es que el volante llega en un gran momento, respaldado por buenas actuaciones recientes y por la confianza que ha ido ganando dentro del grupo.

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