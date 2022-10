Habrá homenaje para la selección femenina sub 17: ¿Cuándo y cómo asistir?

La sub 17 femenina fue la primera selección nacional en llegar a una final en un Mundial Fifa. Foto: FCF

El pasado domingo 30 de octubre, la Selección Colombia Femenina Sub 17 marcó un hito en la historia del fútbol colombiano, quedándose con el subcampeonato del Mundial de la categoría que se llevó a cabo en India.

Aunque la selección capitaneada por Linda Caicedo perdió contra España 1-00, se sabe que el significado que tiene haber llegado a una final de un torneo organizado por la FIFA. Por esta razón, la Federación Colombiana de Fútbol anunció el recibimiento de las jugadoras.

“¡Infinitas gracias! Este domingo la Selección Colombia participó, por primera vez, en la final de una Copa Mundial de la FIFA. La escuadra nacional femenina Sub-17 cerró su paso por la cita orbital en India 2022. Nuestra Tricolor dejó en alto el nombre de del país y regresa con el título de subcampeonas del mundo”, compartió la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado.

Y agregó: “Gracias al destacado grupo de deportistas integrado por Ana María Guzmán, Cristina Motta, Dayana Valentina Beltrán, Elsa María Gómez, Eliana Andrea Agudelo, Gabriela Rodríguez, Jimena Ospina, Juana Sofía Ortegón, Karla Daniela Viancha, Karla Dayana Torres, Laura Daniela Garavito, Linda Lizeth Caicedo, Luisa Fernanda Agudelo, María Camila Correa, María Camila Chuquen, María Fernanda Viáfara, Mary José Álvarez, Natalia Hernández, Orianna Quintero, Stefania Perlaza y Yésica Paola Muñoz Rojas”.

¿Cómo le fue a Colombia en el Mundial sub 17?

Colombia ganó tres partidos contra China (2-0), México (2-1) y Tanzania (3-0), empató, pero ganó contra Nigeria en definición por penaltis (6-5). En todo el campeonato solamente perdió dos partidos y ambos fueron contra España 0-1.

La FIFA entregó otros premios individuales a la mejor jugadora, la goleadora y a la mejor arquera. La colombiana Linda Caicedo se llevó la bota de bronce por sus cuatro anotaciones. Además, ganó el balón de plata por ser la segunda mejor jugadora en la Copa Mundo.

¿Cuándo se realizará el homenaje?

Tras la entrega de la medalla de plata en Estadio DY de Patil en Bombay (India), la Federación Colombiana de Fútbol informó que la selección sub 17, tendrá un homenaje en Bogotá el próximo miércoles 2 de noviembre.

Este recibimiento a las jugadoras será en el Movistar Arena a las 10:30 a.m., pero las puertas del se abrirán a las 9:30 a.m. “¡Homenaje a nuestras guerreras! Homenaje a la Selección Colombia Femenina Sub 17 por su histórica actuación en la Copa Mundial de la FIFA”, dice la Federación en un comunicado. Será de entrada libre, pero habrá aforo limitado.

🗓️ Miércoles 2 de noviembre

⏰ 10:45 a.m. (apertura de puertas 9:30 a.m.)

🏟️ @MovistarArenaCo #ConUstedesSiempre 🇨🇴#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/mzHTMEjonv — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 30, 2022

