Los pasos dados y los que faltan en Colombia

Las jugadoras de la selección de Colombia Sub 17 posan para la foto como subcampeonas del mundial. / FCF Foto: Federación Colombiana de Fútbol

La adolescencia y juventud no son virtudes en sí mismas, pero esos momentos del desarrollo humano tienen elementos que, bien utilizados, pueden proyectar una o muchas vidas.

Terquedad, coraje, osadía, orgullo... un poco de todo mostraron las mujeres de la sub-17. Quienes están alrededor hablan de lo necesario que es seguir construyendo las condiciones para los procesos, pero ellas hablaron desde la cancha, como lo han hecho otras categorías y los clubes del fútbol femenino en Colombia.

Lograron dar un paso más en la historia del balompié colombiano. La mentalidad, más clave de lo que pensamos para el deporte y los objetivos, construye su confianza en los triunfos, en los logros que reafirman que el camino es el indicado, pero también se forja con la experiencia de las derrotas. La pérdida es mejor maestra que la victoria. Perder la final de un mundial duele, pero la noticia no está en haber caído ante España por un autogol de Ana María Guzmán al minuto 81. La noticia es haber llegado por primera vez a la última instancia de un torneo FIFA contra todo pronóstico.

De las ligas del Valle, de Antioquia, de Bogotá. De los territorios que llamamos alejados del interior del país. De todos los rincones. Las integrantes de la sub-17 son la semilla de un proceso que sigue buscando raíces y es urgente fortalecerlas para que los resultados del fútbol femenino sean aún más satisfactorios de lo que lo fueron este año en todas sus categorías.

Jugaron mirando a los ojos a España, que logró el bicampeonato del mundial sub-17 y viene de ganar también el sub-20. Si no es por el infortunio del autogol, seguramente la selección campeona habría salido de la tanda de penaltis. Mirar de tú a tú a un país que cuenta con Primera División, Primera Federación, Segunda Federación, Primera Nacional, Copa de la Reina y Supercopa de España frente a la realidad de tener una Liga Colombiana que no ha podido durar más de cuatro meses da cuenta del mérito de las jugadoras nacionales.

Creíamos que la tercera era la vencida, pues en el mundial anterior ambas selecciones se encontraron y empataron a un gol, y en la edición que recién terminó se vieron las caras en fase de grupos; allí, en el primer partido, las nuestras perdieron también por la mínima diferencia. Pese a esa derrota, Colombia pasó primera del grupo A, con seis unidades y mejor diferencia de gol que las europeas, al ganarle 2-0 a China, con tantos de Linda Caicedo y 2-1, a México, con anotaciones de Linda y Juana Ortegón.

En cuartos de final golearon a Tanzania por 3-0, con tantos de Linda Caicedo, Yesica Muñoz y Gabriela Rodríguez. En semifinales empataron sin goles con Nigeria, pero lograron su cupo a la final desde la tanda de penaltis, en la que Luisa Agudelo fue la figura al atajar el último cobro de las africanas.

Cantaron el himno a rabiar. El orgullo se vio en las gargantas y en el brote de las venas por la fuerza con la que salieron a buscar el título. Una primera parte que estuvo más inclinada para España, que le apostó a la presión alta y al juego interior para incomodar al combinado nacional. Hubo destellos de Linda Caicedo y un par de remates de media distancia que les dijeron a las europeas que debían estar más alerta de lo que creían.

La segunda mitad el juego fue más equilibrado. Colombia supo lidiar con la presión de España, e igual la roja bajó su intensidad. Había llegado un gol de las europeas sobre el minuto 60, que fue anulado por una mano en el área. El único tanto del partido fue un autogol de Guzmán al 81, que empujó el balón al fondo de la red, que la golpeó en el torso mientras caía.

Insistieron. No bajaron los brazos. Creyeron siempre en ellas. No se dio. La primera final de Colombia en un mundial no tuvo un desenlace feliz, pero sí una dignidad tal que no solo enseñaron la fábula, sino también la moraleja.

El paso de pelear un título FIFA trae consigo la credibilidad de un proceso, la confianza de todo el plantel y la mentalidad para llegar lejos. Un paso enorme que las envalentona a ellas y a todo el fútbol colombiano. Ahora hay que seguir creyendo y no conformarse. Fue un segundo lugar que merece aplausos y un reconocimiento que trascienda lo económico y derive en seguir mejorando las condiciones y estructuras del fútbol para las mujeres en el país, pero ese subcampeonato no tiene que ser el título al que más podíamos aspirar. Ya podemos aspirar a ser campeones. Aspirar a la grandeza no es ignorar el contexto, tampoco jugar a ser pretenciosos. Es saber agarrar esa aspiración por el lado de la seguridad individual y el trabajo colectivo.

Mención de honor para Linda Caicedo, que es una de las deportistas más destacadas del año en Colombia. Fue la mejor jugadora de la Copa América y la segunda mejor del Mundial Sub-17.. Así como para el fútbol femenino, que logró subcampeonatos en el Mundial Sub-17 y la Copa América, cuartos de final en el Mundial Sub-20 y semifinales en Copa Libertadores con América y Cali.

“No se nos da. Les pedimos perdón por ello, pero lo que sí no nos ahorramos fue correr y meter hasta lo último minuto y defender esta camiseta. Dios lo quiso así. Ojalá este sea apenas el comienzo de más cosas positivas para el fútbol femenino colombiano”, dijo Caicedo luego de la final.

