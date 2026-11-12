"Hoy es un momento para probar": Néstor Lorenzo habló antes del partido contra Chile

Para iniciar, el argentino habló de los jóvenes jugadores que están conformando esta nueva convocatoria. "El hecho de que ya estén aquí es importante, vemos su adaptabilidad, su competencia. Hay muchos que ya tienen proceso…

La selección de Colombia sigue su preparación para los dos partidos amistosos contra Chile en esta nueva fecha FIFA . Antes del compromiso, el estratega argentino Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa sobre los nuevos retos que enfrenta el combinado nacional, los jugadores que debutarán con la absoluta y analizó a La Roja.

Para iniciar, el argentino habló de los jóvenes jugadores que están conformando esta nueva convocatoria. "El hecho de que ya estén aquí es importante, vemos su adaptabilidad, su competencia. Hay muchos que ya tienen proceso de Selección Sub-20. Así que el tema es verlos de cerca, tenerlos, compartir con ellos e ir tratando de que se adapten de la mejor manera a lo que es la Selección Mayor. Cuantos más minutos se les pueda dar, mejor, pero todo en un contexto que sea favorable”.

Publicidad

En cuanto a los nuevos convocados, Lorenzo mencionó la manera en que el cuerpo técnico selecciona a los jugadores que reciben por primera vez un llamado a la selección de mayores de Colombia. “Tenemos una información previa con respecto a los muchachos que vienen, que son los datos de rendimiento, tanto físicos como técnicos. Luego, cuando vienen, vemos cómo reaccionan comparado con los demás, con el resto de los muchachos, cómo interpretan las consignas, se hacen tests desde lo psicológico, lo técnico… Y todo eso nos da una pauta de en qué nivel está. Estos son todos ensayos que hay que salir al escenario y eso es un tema que depende de cada uno, de su carácter y personalidad, de cómo asimilan jugar con la camiseta de la Selección”.

Lea: ¡Plata para Colombia! Evelin Trejos destacó en el boxeo de los Olímpicos de la Juventud 2026

“Contamos con toda la información suficiente sobre los convocados @FCFSeleccionCol “, testimonio de Néstor Lorenzo en Cali … pic.twitter.com/rSUhUt1gi6 — Jaime Dinas (@JaimeDinas) November 12, 2026

Además, el entenador habló de la importancia de que el primer partido amistoso de esta fecha FIFA se realice en Cali, ciudad que fue afectada por el terremota que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. “Es una satisfacción muy grande que Cali nos haya recibido para compartir un poco el dolor de lo que pasó y que la Selección le genere una alegría a esta ciudad tan importante”.

Además, añadió: “El mensaje es que la Selección viene a dar alegría, a que la gente se una. Yo sé que le reconstrucción lleva mucho tiempo, decirle a la gente que no deje de ayudar, que no se olviden, que no pasó todavía y que todos tengamos la actitud de juntarnos para ser solidarios con la gente que sufrió”.

Néstor Lorenzo habló del partido Colombia vs. Chile

Por el lado del próximo partido, Lorenzo fue enfático en valorar el proceso más allá del simple resultado del compromiso. “El resultado es importante siempre, pero hay otro resultado que es la adaptación de los muchachos a un nuevo proceso. Hay como dos líneas en el tiempo, que son el proceso de la selección, que está en renovación, en cambio, en valoración de jugadores jóvenes; y el proceso de cada jugador, que vienen y tienen que aportar lo que están haciendo en sus clubes aquí. Si eso coincide y se da de la mejor manera es lo que pretendemos, pero el resultado hoy no es lo importante, sino buscar construir futuro con muchachos jóvenes”.

En el análisis del rival de colombia, mencionó: “El rival también nos va a poner a prueba, es un rival que ha usado la última fecha distintos sistemas y a nosotros nos viene bien estos partidos contra rivales que tengan esa versatilidad, de poder jugar con línea de 4 o con línea de 3. Creemos que va a jugar 3-4-3. Eso nos obliga también a adaptar nuestro sistema cuando no tengamos la pelota”.

Le recomendamos: La Copa Libertadores tendrá un nuevo patrocinador: el anuncio que hizo la Conmebol

🇨🇴👀 ¡Será una prueba exigente! Néstor Lorenzo destacó la versatilidad de Chile antes del duelo ante la Tricolor.#futbol2026 #SeleccionColombia pic.twitter.com/jWNExdRAY0 — Gol Caracol (@GolCaracol) November 12, 2026

Néstor Lorenzo se refirió a la actualidad de la selección de Colombia

El estratega argentino también fue cuestionado sobre el presente que vive el combinado nacional. A esto, el entrenador volvió a mencionar que estos partidos sirven "probar". “Proceso siempre, desde el primer hasta el último día. Lo que hay que identificar es en qué parte del proceso estamos y qué es lo que queremos. Hoy es un momento para probar, para ver, para formar a futuro un espectro más grande de jugadores de Selección que puedan entrar en el proceso cuando juguemos por los puntos”.

Por otro lado, habló en la conformación del equipo titular. “Más que un equipo, un grupo, porque pasa mucho tiempo entre fecha y fecha y a veces la actualidad de los jugadores es muy distinta. Hoy estamos tratando de armar un grupo fuerte, el equipo va a aparecer cuando tengamos 10 días de entrenamiento. Lo más importante hoy para mí es bajar una línea de jugador de selección, de jugador de selección las 24 horas, y armar un grupo fuerte para que vaya por todo”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador