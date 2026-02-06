James Rodríguez fue confirmado por su nuevo equipo: es oficial y llega a la MLS

James Rodríguez, con la camiseta de Colombia. Foto: EFE - Angel Colmenares

Tras meses de especulación desde su salida del Club León de México, por fin se confirmó el nuevo destino de James Rodríguez.

El capitán de la selección de Colombia fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Minnesota United FC, equipo de la Major League Soccer que decidió apostar por el talento del ‘10’ en un momento determinante de su carrera, a tan solo cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo de 2026.

La llegada de James a la MLS no solo marca un nuevo capítulo en su trayectoria profesional, sino que también representa una oportunidad clave para recuperar continuidad y ritmo competitivo en un entorno exigente, pero favorable para su estilo de juego.

Minnesota confía en que su experiencia, liderazgo y calidad técnica potencien al equipo en la recta final de la temporada, mientras el colombiano busca llegar en plenitud a la cita mundialista con la selección.

James Rodríguez, neceesitado de minutos para llegar al Mundial

La confirmación del nuevo club de James Rodríguez llega en el momento justo para la selección. A cuatro meses del Mundial, la mayor inquietud no pasaba por su talento —incuestionable— sino por su falta de continuidad. El líder futbolístico de Colombia llevaba semanas entrenando por su cuenta, sin competencia oficial, mientras el reloj avanzaba hacia la cita más exigente del calendario. En un torneo corto, donde el ritmo competitivo pesa tanto como la jerarquía, esa ausencia empezaba a encender alarmas.

El grupo que le espera a Colombia en la Copa del Mundo obliga a llegar fino. El equipo de Néstor Lorenzo se medirá con la selección de Uzbekistán, la de Portugal y un rival adicional que saldrá entre RD Congo, Nueva Caledonia o Jamaica. El grupo exige que su conductor esté en plenitud física y futbolística desde el primer día. En ese contexto, que James no tuviera equipo se volvía un problema estructural para el plan deportivo.

Su llegada a Minnesota United FC, en la Major League Soccer, cambia el panorama. No solo porque tendrá minutos, sino porque se insertará en un entorno competitivo que garantiza calendario, ritmo y exigencia semanal. Para un jugador como el cucuteño, que basa su influencia en la lectura del juego, el timing y la precisión, competir cada fin de semana es mucho más determinante que cualquier plan físico individual.

El anuncio, además, baja el ruido. Durante meses crecieron las críticas, las dudas y los cuestionamientos alrededor de su futuro, que inevitablemente salpicaban a la selección. Ahora el foco vuelve a lo futbolístico: cómo llega, cómo juega y cómo lidera. Para Colombia, más que una transferencia, esta noticia representa tranquilidad.

Los detalles del contrato de James en la MLS

El contrato de James Rodríguez con Minnesota United FC es corto y muy práctico: dura solo seis meses, justo hasta antes del Mundial de 2026. No es un acuerdo pensado a largo plazo, sino una solución puntual para que el colombiano tenga competencia oficial, ritmo de juego y continuidad en la recta previa a la Copa del Mundo.

Lo llamativo es que, aunque James recibirá un salario alto, el club logró que su contrato no afecte el tope salarial gracias a mecanismos internos de la MLS. Eso significa que no ocupará uno de los tres cupos de “Jugador Franquicia” y que Minnesota no tuvo que desarmar su plantilla para ficharlo. Es un acuerdo en el que el jugador gana bien, el equipo no se descuadra financieramente y ambos cumplen su objetivo deportivo.

La novela de James Rodríguez en el mercado de transferencia

La llegada de James Rodríguez a Minnesota United FC cierra, por fin, la novela que marcó un nuevo mercado de fichajes. Durante meses su nombre apareció vinculado a clubes de Estados Unidos, México, Argentina y Brasil.

Incluso, en Colombia, se habló de supuestas gestiones de Millonarios FC y de acercamientos de Radamel Falcao García para tentarlo con regresar al país. El ruido fue constante, pero las certezas escasas, mientras el tiempo corría y su futuro seguía en el aire.

La realidad, sin embargo, era otra. El cucuteño nunca contempló seriamente volver al fútbol colombiano, como ya había ocurrido en ventanas anteriores. Su prioridad siempre fue encontrar un proyecto en el exterior que se ajustara a sus condiciones deportivas y económicas.

La negociación se extendió más de lo esperado porque le costó hallar un equipo dispuesto a asumir esas pretensiones y, finalmente, tuvo que ceder en algunos puntos para concretar el acuerdo. Minnesota fue ese punto de encuentro entre expectativa y realidad.

Minnesota, un nuevo episodio en la convulsa carrera de James Rodríguez

Minnesota representa un nuevo episodio en la carrera de James Rodríguez, un recorrido que ha estado marcado por grandes escenarios, títulos y constantes reinicios. Su llegada a Minnesota United FC abre otro capítulo en una trayectoria que comenzó muy temprano y que lo llevó a recorrer algunas de las ligas más importantes del mundo.

Su camino profesional arrancó en Envigado F. C. entre 2006 y 2007, siendo apenas un adolescente que ya mostraba condiciones distintas. Desde allí dio el salto al exterior.

Entre 2008 y 2010 jugó en Club Atlético Banfield, en Argentina, donde se consolidó como una promesa sudamericana. Ese rendimiento le abrió la puerta de Europa: de 2010 a 2013 vistió la camiseta del FC Porto, en Portugal, etapa en la que ganó títulos y se proyectó al primer plano internacional.

Su siguiente destino fue Francia. Entre 2013 y 2014 actuó con AS Monaco FC, temporada previa al Mundial de Brasil 2014 que cambió su carrera. Tras ese torneo llegó al Real Madrid CF, donde tuvo dos etapas: la primera entre 2014 y 2017, y una segunda entre 2019 y 2020. En medio de esos ciclos, entre 2017 y 2019, jugó cedido en Bayern Múnich.

Luego su carrera tomó nuevos rumbos. Entre 2020 y 2021 estuvo en el Everton FC en Inglaterra. Después pasó por Catar con Al Rayyan SC entre 2021 y 2022, y por Grecia con Olympiacos FC entre 2022 y 2023.

En 2023 regresó a Sudamérica para jugar con São Paulo FC. Luego volvió a España con Rayo Vallecano entre 2023 y 2024, y más recientemente militó en Club León entre 2024 y 2025. Ahora, en 2026, Minnesota se suma a esa lista de destinos que dibujan la ruta internacional del ‘10’ colombiano.

