James Rodríguez: “No sé si jugaré las eliminatorias en septiembre”

James David Rodríguez volvió a compartir con sus seguidores a través de la plataforma Twitch y habló sobre su futuro y la selección de Colombia.

“No sé si jugaré las eliminatorias en septiembre. Es un tema que no quiero tocar ahora. Siempre estaré deseándole lo mejor a mis compañeros. Son tres partidos, ojalá que les vaya muy bien. Colombia siempre tiene que estar en la Copa del Mundo, porque tiene mucho talento”, dijo el futbolista cucuteño.

Sobre su futuro, el mediocampista del Everton expresó: “Físicamente estoy bien. Me estoy entrenando muy fuerte para competir, ya sea acá o donde me toque, que no lo sabemos. Hace mucho no me sentía así”.

“En un futuro... ¿entrenador de Colombia? Sí, ¿por qué no? De acá a seis años, quién sabe qué pueda pasar. Hay que hacer bien las cosas con los jugadores jóvenes. Pero hay que tener gente buena al mando, que sean serios y hagan las cosas bien”, también manifestó Rodríguez, quien jugó en el partido de pretemporada que su equipo disputó contra el Manchester United.