¿La pelota entró en su totalidad? Polémica en el Venezuela vs. Colombia

El esfuerzo del portero Kevin Mier para evitar que la pelota cruzara la línea de gol fue en vano en la acción que concluyó con anotación de Josef Martínez.

Redacción Deportes
10 de septiembre de 2025 - 12:24 a. m.
Josf Martínez celebra el 2-1 parcial de Venezuela sobre Colombia.
Josf Martínez celebra el 2-1 parcial de Venezuela sobre Colombia.
Foto: EFE - Ronald Peña R
La última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 vivió este martes un momento controvertido en el estadio de Maturín. Allí, la selección de Venezuela se adelantó en el marcador frente a Colombia con un gol de Jefferson Martínez que generó discusión.

El partido no tardó en encenderse. Apenas corría el primer minuto cuando Salomón asistió a Telasco Segovia, quien definió al ángulo y puso a vibrar a la hinchada vinotinto. La reacción colombiana no tardó y al minuto 10, James Rodríguez ejecutó un tiro de esquina que encontró a Yerry Mina en el aire.

Pero la paridad duró poco. Dos minutos después, Venezuela volvió a ponerse arriba con una acción que generó la polémica. Segovia remató al primer palo, Kevin Mier contuvo en primera instancia, pero al intentar quedarse con la pelota apareció Josef Martínez.

La polémica del segundo gol de Venezuela

En la disputa, el delantero venezolano cazó el rebote y supo darle destino de portería. El guardameta colombiano trató de evitar que su arco volviera a caer, pero no lo consiguió y el árbitro brasileño Wilton Sampaio señaló el centro del campo para convalidar el tanto.

Mier acusó un golpe mientras Martínez celebraba, en señal de que durante la disputa del balón pudo ocurrir una infracción. También hubo dudas respecto a si la pelota cruzó la en su totalidad la línea de gol, condición indispensable para dar como válido el tanto.

Las imágenes televisivas no ofrecieron un ángulo claro que resolviera la duda. Tras varios segundos de tensión, los jueces que estaban en la cabina del VAR respaldaron la decisión inicial de Wilton Sampaio y validaron el 2-1 a favor de Venezuela.

Por Redacción Deportes

