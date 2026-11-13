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La selección de Colombia y las horas bajas del proceso Lorenzo

Tras un Mundial en el que el equipo no cumplió las expectativas y en medio del mal rendimiento de los últimos partidos, Colombia vuelve a jugar de local en un compromiso organizado para ayudar a las victimas del terremoto.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
Partido amistoso entre la selección Colombia y Costa Rica en el Estadio El Campin de Bogotá
Partido amistoso entre la selección Colombia y Costa Rica en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La selección vuelve a jugar en Cali después de casi 28 años. Su última presentación en el Pascual Guerrero fue el 24 de enero de 1999, cuando empató 1-1 con Dinamarca. Ahora regresa para enfrentar a Chile en un contexto diferente: el de una selección que necesita recuperar la confianza del público después de un Mundial que dejó incógnitas.

La última vez que la tricolor jugó en Colombia fue el 1° de junio, en Bogotá. Aquella noche venció 3-1 a Costa Rica y recibió una despedida multitudinaria antes de viajar al Mundial de 2026. Había…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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Comentarios
  • Bueno Bueno(20426)Hace 4 horas
    Uno de los detractores de Lorenzo. A quien querrá de técnico. Colombia no tuvo un mal mundial, tampoco brillante pero no como dice el periodista. A punto de ganarle a Portugal. Perdió con Suiza por pénales, Suiza muy bueno y Colombia se tiró varios goles. Me imagino que a este señor no le sirve sino el campeonato mundial y si acaso.
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