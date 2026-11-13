La selección de Colombia y las horas bajas del proceso Lorenzo

La última vez que la tricolor jugó en Colombia fue el 1° de junio, en Bogotá. Aquella noche venció 3-1 a Costa Rica y recibió una despedida multitudinaria antes de viajar al Mundial de 2026. Había…

La selección vuelve a jugar en Cali después de casi 28 años. Su última presentación en el Pascual Guerrero fue el 24 de enero de 1999, cuando empató 1-1 con Dinamarca. Ahora regresa para enfrentar a Chile en un contexto diferente: el de una selección que necesita recuperar la confianza del público después de un Mundial que dejó incógnitas.

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La última vez que la tricolor jugó en Colombia fue el 1° de junio, en Bogotá. Aquella noche venció 3-1 a Costa Rica y recibió una despedida multitudinaria antes de viajar al Mundial de 2026. Había expectativa por un equipo que aspiraba a superar su mejor actuación histórica. Sin embargo, la eliminación en octavos de final contra Suiza frustró esas aspiraciones y abrió un período de críticas.

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El desgaste también ha alcanzado a Néstor Lorenzo. Lo que antes parecía un proyecto estable, respaldado por sus resultados y por la identificación de los aficionados con sus referentes, ahora afronta el desafío de renovarse mientras intenta reconstruir la confianza perdida. Ganar un amistoso no borrará lo ocurrido, pero una mala actuación podría profundizar la distancia.

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🆚 🇨🇱

🗓️ Viernes 13 de noviembre

🕞 7:00 pm (hora COL)

🏟️ Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

🏆 Amistoso Internacional

📺 Gol Caracol, Ditu – Fútbol RCN, App Canal RCN#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/HPXTn7WCQU — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 12, 2026

Lorenzo advirtió que ante Chile habrá ensayos. Explicó que el cuerpo técnico cuenta con datos físicos y técnicos de los convocados, pero necesita comprobar cómo interpretan las instrucciones y responden a la presión de representar al país. “Estos son todos ensayos antes de salir al escenario”, afirmó. También puso el foco en el futuro: “El resultado hoy no es lo importante, sino buscar construir futuro con muchachos jóvenes”.

A esa discusión se sumó el conflicto con Lucas González. El técnico de Atlético Nacional cuestionó que Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez fueran convocados en plena semifinal de la Copa BetPlay, mientras Álvaro Montero permanecía con Boca Juniors para disputar la final de la Copa Sudamericana. Lorenzo respondió que las convocatorias se habían planificado de manera diferente, defendió sus decisiones y cuestionó que los reclamos se hicieran públicamente en lugar de hablar directamente con él.

En medio de las críticas, el amistoso también tiene una dimensión social. La recaudación se destinará a las víctimas del terremoto del 10 de agosto y, con la boletería prácticamente agotada, se espera un Pascual Guerrero lleno. Ese respaldo, sin embargo, no equivale a una reconciliación deportiva. Cali puede ofrecerle a Colombia una noche de solidaridad y entusiasmo, pero recuperar la credibilidad de sus aficionados exigirá mucho más que noventa minutos.

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