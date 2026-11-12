La controversia se originó por la inscripción del futbolista Yhormar Hurtado, quien durante el mismo año estuvo vinculado a tres equipos: Always Ready de Bolivia, Deportes…

América de Cali se pronunció oficialmente sobre las decisiones del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en los procesos relacionados con la inscripción de Yhormar Hurtado. El club vallecaucano confirmó que perdió los puntos del partido frente a Internacional de Bogotá, aunque dejó abierta la posibilidad de acudir al Tribunal Federal Suizo para intentar revertir el fallo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

¿América apelará el fallo del TAS por el caso de Yhormar Hurtado e Internacional de Bogotá?

La controversia se originó por la inscripción del futbolista Yhormar Hurtado, quien durante el mismo año estuvo vinculado a tres equipos: Always Ready de Bolivia, Deportes Tolima y América de Cali. Esta situación fue objeto de reclamaciones ante los organismos deportivos, debido a la normativa de la FIFA que impide que un jugador participe oficialmente con tres clubes durante una misma temporada.

Publicidad

“El Tribunal comunicó únicamente la parte dispositiva de ambos laudos. Una vez sean notificados los fundamentos de las decisiones adoptadas, se realizará la evaluación jurídica correspondiente con el fin de definir los pasos a seguir, entre los que se encuentra la posibilidad de acudir ante el Tribunal Federal Suizo en procura de la anulación de esta última decisión”, dice el comunicado.

Lea: Buga estrenará su nueva pista de BMX Freestyle con tres competencias en 2027

🚨 El TAS falló a favor de #InterBogotá. #América pierde los 3 puntos. Se confirma el desastre de Iván Vélez, como director deportivo, en la indebida inscripción de Yhormar Hurtado. Por otro lado, el empate ante #SantaFe se mantiene ❌🔴 pic.twitter.com/lhfoQ6ghGr — Pipe Sierra (@PSierraR) November 12, 2026

El TAS falló a favor de Internacional de Bogotá

En el caso de Internacional de Bogotá, el TAS acogió parcialmente la apelación presentada por el equipo capitalino y modificó el resultado del encuentro disputado el 26 de julio, que había terminado con victoria 2-0 para América de Cali. Con esta determinación, el conjunto escarlata pierde los puntos obtenidos en ese compromiso, mientras que el Tribunal también estableció una distribución de las costas del procedimiento entre Internacional de Bogotá, la Dimayor y América de Cali.

Tras conocer la decisión, América manifestó que evaluará jurídicamente los fundamentos del fallo y no descartó acudir al Tribunal Federal Suizo, instancia ante la que podría presentar un recurso para cuestionar la determinación del TAS.

Santa Fe no logró modificar el resultado

El otro proceso estaba relacionado con la demanda presentada por Independiente Santa Fe, que también reclamó por la situación de Yhormar Hurtado. Sin embargo, en este caso, el TAS desestimó en su totalidad la apelación del conjunto cardenal.

Por lo tanto, se mantiene el resultado del compromiso entre América y Santa Fe. Además, el equipo bogotano y la Dimayor deberán asumir los costos del procedimiento, de acuerdo con lo establecido en la decisión.

“La decisión fue favorable para nuestra institución en el caso de Independiente Santa Fe, cuya apelación fue desestimada en su totalidad, por lo que se mantiene el resultado obtenido en el terreno de juego, y se condenó al club Independiente Santa Fe y a la Dimayor al pago íntegro de las costas del procedimiento”, menciona el comunicado de América de Cali.

Le puede interesar: El TAS le quitó tres puntos a América: así queda la tabla de la Liga BetPlay

América de Cali pierde 3 puntos y [-3 goles en contra] tras la demanda del Internacional de Bogotá…



Así quedó la nueva tabla tras el Fallo del TAS!



Menos mal Boyacá Chicó, Jaguares y Alianza desistieron, si no hubiera sido caótico todo!



Dejen sus comentarios… pic.twitter.com/qRMdgTED7u — América Store Colombia (@AmericaStore_Co) November 12, 2026

¿América apelará el fallo del TAS por el caso de Yhormar Hurtado e Internacional de Bogotá?

El conjunto escarlata anunció que estudiará los argumentos de la decisión y no descartó acudir al Tribunal Federal Suizo para intentar revertir el fallo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador