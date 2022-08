Linda y Kelly: la historia de las primas Caicedo en el fútbol colombiano

Las vallecaucanas Linda Caicedo (izquierda) y Kelly Caicedo, delantera y defensa central de la selección femenina sub-20 de fútbol de Colombia. / FCF Foto: AFP

El fútbol terminó de unir un lazo que ya parecía estar destinado a mantenerse por la familia. Kelly Caicedo y Linda Caicedo, quienes vienen siendo referentes del onceno titular de la selección de Colombia sub-20, enlazaron sus historias desde hace varios años, cuando ambas decidieron dedicarse a este deporte.

No hay registros de familiares que se hayan dedicado al fútbol. No estaban predestinadas a este deporte y tampoco fue herencia que decidieran tomar este camino. Linda empezó a mostrar interés por el balón cuando tenía cinco años; Kelly lo hizo un poco después, cuando tenía diez. Aunque no comparten la misma escuela, la cercanía por ser familia y por proyectarse en el mismo mundo fue uniendo sus carreras. Los inicios de la zaguera se dieron en las divisiones menores de América, equipo en el que debutó como profesional en 2018, mientras que la delantera pasó por Generaciones Palmiranas y por Atlas, la escuadra que creó Carolina Pineda. “Nos llevamos muy bien. De hecho, siempre hemos estado casi que en los mismos equipos. La relación ha sido muy buena. Cuando pasa algo, siempre nos apoyamos”, dijo Kelly en una entrevista para Señal Colombia.

Linda ha afirmado en varias oportunidades que Kelly es una de sus mejores amigas. Siempre se han apoyado y se han manifestado su lealtad y cariño en cada decisión que toman en sus carreras. Son casi hermanas y por ellas la familia Caicedo ha encontrado un símbolo de unión. Sin duda el lazo familiar ha fortalecido la confianza que facilita a su vez la conexión y el entendimiento dentro de la cancha. Aunque sus roles se distancian dentro del césped, saben que en los partidos y entrenamientos cuentan con la otra, y si algo hace más fácil el fútbol, es saber a quién buscar para asegurar el balón.

Carlos Paniagua, técnico de la selección de Colombia sub-20, dijo: “Yo inclusive las enfrenté en 2019 en la final entre América y Medellín. Fue una final muy bonita con el Pascual y el Atanasio llenos. Fueron campeonas muy jóvenes”. De Linda comenta que: “puede ser la mejor delantera de Sudamérica, una jugadora que no ha perdido la humildad”, mientras que de Kelly asegura que es “una defensa central con unas características de ser fuerte en los duelos, de buena pegada y de ser líder”.

Ambas jugaron en la selección Valle. Luego, se encontraron en América de Cali en 2019, cuando ganaron la primera Liga Femenina para ellas y el conjunto escarlata. Ahora, además de hacer parte del combinado nacional en la categoría sub-20, visten la camiseta del Deportivo Cali, escuadra con la que también ganaron el torneo local el año pasado, cuando derrotaron a Santa Fe en la final.

La fuerza de Kelly y el liderazgo que ejerce como central para ofrecer seguridad y confianza a sus compañeras; la agilidad de Linda, que cuando hablan de ella siempre las palabras “gambetas y goles” están presentes. Desde siempre han sabido ser un complemento, y es quizá por eso que su carrera se ha hecho a la par, contando también con otras jugadoras con las que han compartido a lo largo de los años. Futbolistas como Gabriela Rodríguez o Gisela Robledo también han sido cómplices dentro y fuera de la cancha, pues, en el caso de Linda, tuvieron parte de su proceso de crecimiento en Atlas, y ya las primas Caicedo y Robledo compartieron vestuario en el año del título con América.

“No tuvimos mucho tiempo, pero en el poco que tuvimos fue contundente. Hicimos un gran torneo. Con el profe hicimos trabajos específicos. Siempre tuvimos las ganas y la satisfacción de hacer las cosas de la mejor manera. Queremos ir a ganar, a competir”, dijo Kelly Caicedo luego del Sudamericano Sub-20.

Ante Nueva Zelanda, el partido de la clasificación

Kelly y Linda Caicedo han sido figuras en los partidos anteriores. Seguramente hoy volverán a ser titulares en el partido contra Nueva Zelanda, el último de la fase de grupos del Mundial Sub-20. La selección nacional, primera en el grupo B con cuatro unidades (producto de una victoria frente a Alemania y un empate sin goles contra México), se jugará su pase a cuartos de final esta noche (6:00 p.m.). En teoría, la tricolor es favorita a llevarse la victoria, pues su rival apenas tiene un punto. De empatar, podría perder el primer lugar si Alemania derrota a México, pero igual aseguraría su clasificación.

“Es un equipo de muy buen biotipo, es fuerte, que se repliega bien, que hace transiciones defensa-ataque a mucha velocidad. Esperaremos a ver qué rival nos encontramos, si el de las transiciones o el que salió a apretar a México y a hacer presión alta. Todos tenemos la obligación de ganar”, afirmó Carlos Paniagua.