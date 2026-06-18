“Lo estoy viviendo como el primer día y para mí es un orgullo estar acá”, James Rodríguez

James Rodríguez y Jaminton Campaz este miércoles, 17 de junio, en el partido del grupo K del Mundial Norteamérica 2026 entre Uzbekistán y Colombia, en el estadio Azteca de la Ciudad de México, México. Foto: EFE - José Méndez

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“El primer partido en un mundial siempre es duro. Son muchos sentimientos, pero hemos hecho un buen partido”, le dijo James Rodríguez a El Espectador y otros medios en zona mixta luego del triunfo 3-1 contra Uzbekistán en el primer partido de la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El capitán del combinado patrio jugó 72 minutos, hasta que fue sustituido por Jaminton Campaz, autor del tercer y último gol del conjunto nacional. “Yo lo estoy viviendo como el primer día. Estoy feliz, quiero ayudar, que todos se sientan cómodos en el equipo y para mí es un orgullo estar acá”, dijo el 10.

En medio de su salida del campo de juego del Estadio Azteca de la Ciudad de México, el público le reconoció su esfuerzo y, como es costumbre en todos los estadios en los que juega, recibió una ovación de parte del respetable. “Cuando lo dejas todo por esta camiseta, yo creo que la gente agradece eso”.

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RDC, lo que sigue para Colombia

Pasada la página del seleccionado uzbeko, James ya piensa en el próximo rival de la Tricolor: República Democrática del Congo, el cual viene de igualar 1-1 con Portugal, configurando la gran sorpresa del séptimo día del Mundial 2026.

“Yo creo que es parecido (Congo). Los vi 25 minutos hoy, pero es un equipo físico. Creo que es mucho más rápido, hay que tener cuidado, no perder balones y tener paciencia, trabajando el partido”, declaró el mediocampista.

Además, el goleador de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 tuvo palabras de elogio para sus compañeros, especialmente para los más jóvenes, como Gustavo Puerta y aquellos que juegan por primera vez un mundial, como Jhon Arias.

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James Rodríguez, un líder innato

“Jhon (Arias) es un socio dentro del campo. Me hace el juego mucho más fácil, sabe leer bien el juego. Siempre todo será más sencillo cuando juegas al lado de gente con tanta calidad”, aseguró James Rodríguez en zona mixta.

Finalmente, el gran referente de Colombia en Copas del Mundo valoró el carácter de Puerta en un partido de estas características. Vale la pena recordar que el volante de 22 años no hizo parte de las eliminatorias.

“Gustavo (Puerta) tiene mucha personalidad, siempre quiere el balón y eso no es fácil en un partido de Copa del Mundo jugar de esta manera”, finalizó el capitán de la selección que ya acumula nueve partidos mundialistas.

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