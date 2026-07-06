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¿Si Colombia clasifica a cuartos del Mundial 2026, cuándo, dónde y contra quién jugaría?

Si supera a Suiza, el combinado nacional ya sabe la fecha, la sede y los dos posibles rivales que tendrá en la siguiente ronda.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
07 de julio de 2026 - 12:48 a. m.
Luis Díaz, jugador de Colombia.
Luis Díaz, jugador de Colombia.
Foto: EFE - AMY KONTRAS
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La selección de Colombia afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial 2026. Luego de vencer 1-0 a Ghana y asegurar su clasificación a los octavos de final, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará dar un paso más en la Copa del Mundo cuando enfrente a Suiza por un lugar entre las ocho mejores selecciones del torneo.

En caso de conseguir el triunfo, la tricolor avanzará a los cuartos de final y volverá a la acción el próximo sábado 11 de julio a las 8:00 p. m. (hora de Colombia). El compromiso se disputará en Kansas City, donde Colombia se enfrentaría al ganador de la llave entre Argentina y Egipto.

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El posible rival de Colombia saldrá entre Argentina y Egipto

Si Colombia supera a Suiza, su siguiente rival será el vencedor del duelo entre Argentina y Egipto, una llave que enfrenta al vigente campeón del mundo con una de las selecciones africanas más competitivas del torneo.

En caso de que Argentina imponga su favoritismo, el combinado nacional protagonizaría uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final. Sin embargo, si Egipto da la sorpresa, Colombia tendría que medirse a un equipo liderado por Mohamed Salah y que buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

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Así viene Argentina, posible rival de Colombia en cuartos de final del Mundial 2026

Argentina llega a los octavos de final como una de las principales candidatas al título y buscará confirmar su favoritismo contra Egipto. La vigente campeona del mundo mantiene una base sólida, combina experiencia con juventud y cuenta con un plantel acostumbrado a disputar este tipo de instancias.

Si supera a la selección africana, se enfrentaría a Colombia en un duelo de alto impacto por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

Así viene Egipto, posible rival de Colombia en cuartos de final del Mundial 2026

Egipto intentará protagonizar una de las grandes sorpresas del campeonato eliminando a la vigente campeona del mundo. El conjunto africano tiene en Mohamed Salah a su principal referente y confía en su velocidad y capacidad ofensiva para dar el golpe en los octavos de final.

Si logra imponerse sobre Argentina, se convertiría en el rival de Colombia en los cuartos de final.

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El camino de Colombia en el Mundial 2026

Antes de pensar en los cuartos de final, la selección colombiana deberá superar a una Suiza que se caracteriza por su orden táctico, experiencia internacional y rápidas transiciones ofensivas. El conjunto de Néstor Lorenzo llega fortalecido tras la victoria frente a Ghana, mostrando una defensa sólida y un funcionamiento colectivo que ilusiona a los aficionados.

Cabe recordar que, si el partido entre Colombia y Suiza termina empatado en los 90 minutos, se disputarán dos tiempos extras de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el clasificado se definirá desde el punto penalti. En caso de avanzar, la tricolor quedará a solo dos partidos de disputar la gran final del Mundial 2026.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en la Copa del Mundo 2026?

El compromiso entre Colombia y Suiza se disputará este martes 7 de julio a las 3:00 p.m. en el BC Place de Vancouver, Canadá. El vencedor avanzará a los cuartos de final del Mundial.

  • Próximo partido – Octavos de final: Colombia vs. Suiza
  • Fecha: martes 7 de julio 2026.
  • Hora: 3:00 p. m. (hora de Colombia).
  • Estadio: BC Place de Vancouver, Canadá.

¿Si Colombia clasifica a cuartos del Mundial 2026, cuándo, dónde y contra quién jugaría?

  • Instancia: Cuartos de final del Mundial 2026 (en caso de eliminar a Suiza).
  • Fecha: sábado 11 de julio de 2026.
  • Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia).
  • Estadio: Kansas City
  • Posible rival: El ganador de la llave entre Argentino y Egipto.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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