Luis Díaz: “Estoy muy feliz de clasificar a mi primer Mundial”

Luis Díaz sigue brillando con la selección de Colombia. El guajiro disputó 87 minutos y se llevó el aplauso del Metropolitano de Barranquilla tras dar una asistencia y participar en dos de los tres goles de la Tricolor frente a Bolivia, en la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial.

El jugador del Bayern Múnich fue uno de los más determinantes del equipo gracias a su desborde, visión y constante peligrosidad en el área rival.

Al finalizar el encuentro, Díaz no ocultó su felicidad por alcanzar el gran objetivo: clasificar a la Copa del Mundo de 2026, la primera de su carrera.

“Muy feliz, muy emotivo todo lo que estamos logrando: clasificar a un Mundial, clasificar a mi primer Mundial. Muy emocionado, muy feliz y estoy tratando de disfrutarlo. Esto no se ve todos los días", aseguró para el Gol Caracol.

“Tranquilo porque hicimos un gran papel, hemos hecho un gran papel en la Eliminatoria, lo merecíamos. El grupo ha trabajado muy bien, el cuerpo técnico también, todos los que hacen parte de esta selección. Entonces, bueno, ahora disfrutar con la familia, tratar de mirar lo que se viene y tratar de hacer un grandísimo Mundial”, agregó.

El cariño de Barranquilla

El extremo también habló de lo que significó escuchar su nombre coreado por todo el estadio Metropolitano de Barranquilla al finalizar el encuentro.

“Siempre, siempre, siempre… la gente acá en Barranquilla, no solamente aquí en Barranquilla, sino todos los que aman a la selección, tratan de apoyarme. No solamente a mí, sino también a toda la selección. Muy agradecido. Te dije hace un momento: lo merecíamos todos. La gente también se lo merecía porque, lastimosamente, no habíamos logrado clasificar anteriormente y, bueno, hoy lo logramos. Así que muy contento, muy feliz de dedicárselo a ellos y a la familia”, dijo.

Su presente en Bayern Múnich

Díaz atraviesa un gran momento en Alemania, donde ha sido incluido en el 11 ideal de la Bundesliga. El colombiano se mostró agradecido por su presente.

“Donde Dios me ponga, estaré siempre dando el máximo. Eso trabajo todos los días. Nos tocó hoy en día en la Bundesliga. Bayern me ha recibido de una manera increíble, muy agradecido con ellos. Estoy muy feliz en ese club, muy cómodo, caí en el lugar perfecto. ¿Qué más que agradecerle a Dios? Como te dije: estoy tratando disfrutar todo lo que estoy viviendo, que esto no se ve todos los días”, mencionó.

¿El máximo artillero de las Eliminatorias?

Finalmente, el atacante se refirió a la posibilidad de cerrar las Eliminatorias como máximo anotador del torneo.

“Siempre trato de aportar al equipo con goles o asistencias. Y si no hay ninguna de las dos, trato de dar el máximo porque creo que es lo más importante. Siempre trato de ayudar al equipo en lo que más pueda. Y, bueno, sí se ha visto reflejado en la Eliminatoria, ojalá podamos quedarnos con ese premio como goleador. Pero nada, muy tranquilo, muy en paz. Lo más importante era clasificar, entonces estoy muy feliz”.

El próximo partido de Colombia será el martes, a las 6:30 p.m., en Maturín frente a Venezuela.

Ese duelo marcará el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026, que entregan seis cupos directos —Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay— y un repechaje que se definirá entre Venezuela y Bolivia.

La Vinotinto llega con 18 puntos para recibir a Colombia, mientras que la Verde, que enfrentará a Brasil en El Alto, suma 17 unidades.

