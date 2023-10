Luis Díaz respondió a las críticas: “Cuando haga el primer gol, los otros van a llegar”

Luis Díaz (der.) remata frente a Ronald Araújo. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Luis Díaz no fue una de las notas más altas del partido de Colombia contra Uruguay por la tercera fecha de las eliminatorias al Mundial de 2026. De hecho, el principal referente de la selección nacional tuvo un partido opaco.

En el primer tiempo, cuando Colombia más sufrió para hacerle daño a Uruguay, el guajiro fue completamente anulado por la defensa uruguaya. Entre Ronald Araújo y Nahitan Nández, Lucho se secó frente al muro “oriental”.

📸 Imágenes del empate 2-2 🆚 🇺🇾 en el Metropolitano de Barranquilla.#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/gp7S9pz8RB — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 12, 2023

En el segundo tiempo, sin ser brillante e incluso, por momentos, siendo errático, Díaz tuvo más espacio y ahí llegaron las verdaderas críticas. Porque, en la primera parte, poco pudo hacer contra una férrea y compacta defensa uruguaya. Pero, después, con Uruguay descuidado a la espalda, Luis Díaz falló varias ocasiones de gol (una de ellas, increíble) que le habrían dado mayor ventaja a Colombia cuando iba 2-1 y antes del 2-2.

Sobre esos fallos, después del juego, el delantero estrella de Liverpool dijo: “Cuando erré el mano a mano, ahí pensé que cómo pude errar ese gol. Sabíamos que podíamos liquidarlos, pero lastimosamente los delanteros vivimos momentos como esos y a cualquiera le puede pasar”.

Además, contó Díaz, tras el partido sus compañeros lo animaron cuando él se estaba dando “látigo” por sentirse culpable del empate. “Cuando salí del partido sentía una frustración enorme. Estaba dolido por el momento y la situación, pero mis compañeros me dieron ese apoyo que necesitaba. Se acercaron a mí y me dijeron que muchas veces me ha tocado salvarlos, que tranquilo”.

Desde hace varios partidos, o concretamente desde que inició la eliminatoria, Luis Díaz no ha mostrado su mejor versión con Colombia, la que se le ve cada fin de semana en Inglaterra. De hecho, las críticas por la falta de gol no son de ahora.

Sin embargo, para el delantero este momento es pasajero y, precisamente, de mantener la calma. “Ahora, tengo que estar tranquilo, cuando entre el primer gol, todos van a venir seguidos el resto”, aseguró el exjugador del Junior de Barranquilla.

Finalmente, con el resultado, Luis Díaz no se mostró conforme. El empate, después de ir ganando casi hasta el final del partido, supo a muy poco. “Me voy amargo por no llevarnos los tres puntos, porque creo que lo merecíamos. Hicimos un buen segundo tiempo con un gran toque de pelota y buena disposición. Las ocasiones que tuvimos no las concretamos y eso fue lo que nos costó. El grupo se sintió bien. El planteamiento del profe se está cada vez mejor y eso es importante para lo que se viene. Sumamos y es fundamental”.

