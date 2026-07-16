Néstor Lorenzo recibió ofertas de otras selecciones: aún no renueva contrato con Colombia

El seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, reacciona este martes 7 de julio, al finalizar el partido de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia en el BC Place de Vancouver, Columbia Británica, en Canadá. Foto: EFE - Omar Alonso

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De acuerdo con algunas fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Néstor Lorenzo está siendo tentado para irse a Europa o Medio Oriente a dirigir alguna selección de esta parte del mundo. Vale la pena recordar que el estratega argentino aún no renueva su contrato con Colombia.

Lo que abre las posibilidades de que el director técnico de la Tricolor en Norteamérica 2026 abandone el proyecto en el país e inicie uno nuevo con otra nación. Además, hay algunas dificultades legales que también podrían impedir la renovación de Lorenzo, si es que hay voluntad de ambas partes.

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¿Se va o se queda Néstor Lorenzo en Colombia?

La vinculación laboral del entrenador de 60 años va hasta el 31 de julio de 2026, pero la FCF ya ha mostrado interés en extenderla con miras a las eliminatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo, la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

No obstante, la demanda impuesta al Comité Ejecutivo de la Federación podría entorpecer dicha renovación de contrato. Todo por cuenta de una denuncia interpuesta por José Augusto Cadena, directivo del Cúcuta Deportivo, relacionada con los más de 10 años de Ramón Jesurun como presidente.

Sin embargo, esto es apenas un avance informativo preliminar que solo se podrá aclarar y complementar con el fin de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para ese entonces Jesurun habrá vuelto al país e iniciará conversaciones con Lorenzo.

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Eliminación de Colombia en el Mundial 2026

Por ahora, lo único cierto es que de seguir en el cargo, Néstor Lorenzo deberá buscar un remplazo para Luis Amaranto Perea. El exjugador, hoy director técnico del Deportivo Independiente Medellín, se desempeñaba como asistente dentro del cuerpo técnico del también exfutbolista argentino.

Además, de continuar al frente de la selección, el equipo debe dar el salto de calidad que no se pudo dar en la Copa América 2024 y especialmente en la Copa del Mundo 2026, pues el país se quedó con una sensación amarga.

Como si el equipo hubiera podido llegar más lejos en la Copa Mundial de la FIFA y al menos igualar su mejor participación mundialista. Aun así, los penales otra vez fueron en verdugo de la Tricolor en un momento importante.

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