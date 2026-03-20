Ramón Jesurun fue reelecto en la FCF y presentó balance de su gestión del periodo 2022-2026

Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en entrevista con El Espectador. Foto: Óscar Pérez

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Ramón Jesurun seguirá al frente del fútbol colombiano. En el marco de la Asamblea General Ordinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), realizada este 19 de marzo de 2026 en Bogotá, el dirigente fue ratificado como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

En esa misma jornada, también se hizo público el balance de su gestión en el ciclo 2022-2026, su tercero en al mando de una de las principales instituciones del deporte en el país.

Durante la asamblea, además de la reelección de Jesurun, se definió la nueva conformación del Comité Ejecutivo de la FCF. El presidente estará acompañado por los vicepresidentes Carlos Mario Zuluaga Pérez y Álvaro González, mientras que como vocales por parte de la Dimayor fueron designados Alejandro Arteta y Óscar Astudillo, quienes asumirán funciones en agosto. A ellos se suman Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez como representantes de Difútbol, en una estructura que busca articular el desarrollo del fútbol profesional y aficionado en el país.

Jornada de balances en la Dimayor

La jornada también dejó la aprobación unánime del informe de gestión correspondiente a 2025 y de los estados financieros presentados por la Dimayor, en cabeza de Zuluaga. Según el comunicado oficial, a pesar de las constantes críticas a la dirigencia del fútbol colombiano, los resultados reflejan un fortalecimiento económico sostenido, cumplimiento de objetivos estratégicos y una administración eficiente de los recursos, lo que respalda la continuidad del actual modelo dirigencial.

En paralelo, la Federación Colombiana de Fútbol también hizo público su informe de gestión del periodo 2022–2025, un documento que recoge los principales avances deportivos, institucionales, financieros y de infraestructura.

En palabras de Jesurun, se trata de “una actividad sólida desde todo punto de vista en un cuatrienio en el que se consolidó la gestión deportiva con resultados contundentes en todas las categorías”.

La deuda está en los títulos, como ha reconocido el propio Jesurun

En el plano deportivo, el balance muestra una consolidación de resultados en todas las selecciones nacionales, a pesar de la criticada falta de títulos.

La selección masculina de mayores, dirigida por Néstor Lorenzo, disputó 42 partidos entre 2022 y 2025, con un saldo de 26 victorias, 11 empates y solo cinco derrotas, además de una racha invicta de 25 encuentros. El equipo logró el subcampeonato de la Copa América 2024 y aseguró su clasificación al Mundial de 2026, objetivos que marcaron el ciclo reciente .

El crecimiento también se evidenció en el fútbol femenino, que vivió uno de sus ciclos más sólidos. La selección mayor fue subcampeona de la Copa América Femenina 2025 tras una campaña destacada, mientras que en categorías juveniles se consolidaron hitos históricos: el subcampeonato mundial Sub-17 en India 2022, la clasificación de la Sub-20 a su Mundial y múltiples medallas en torneos regionales, lo que confirma una estructura competitiva en expansión.

En divisiones juveniles masculinas, la FCF fortaleció sus procesos formativos. La selección Sub-20 alcanzó el podio mundial con una medalla de bronce en Chile 2025, mientras que la Sub-17 logró el subcampeonato sudamericano y participación mundialista. Estos resultados responden a una planificación sistemática basada en microciclos, amistosos internacionales y participación constante en torneos de alto nivel, argumentó la Federación.

El informe también resalta el crecimiento en modalidades como futsal y fútbol playa, así como la organización de torneos nacionales, entre ellos la Liga BetPlay Futsal 2025, que reunió 32 equipos y consolidó el desarrollo competitivo en esta disciplina. En paralelo, se fortaleció el componente arbitral, también muy criticado en la opinión pública, con programas de formación avalados por FIFA y una mayor profesionalización en distintas categorías.

Colombia, epicentro de grandes eventos

Uno de los ejes clave del balance fue la capacidad organizativa del país para albergar eventos internacionales. Entre 2022 y 2025, Colombia fue sede de torneos de alto nivel como la Copa América Femenina 2022, el Sudamericano Sub-20 de 2023, el Mundial Femenino Sub-20 de 2024 y los Sudamericanos Sub-17 de 2025, con altos estándares logísticos y de asistencia, incluyendo récords históricos en aforo.

En el plano comercial, la Federación reportó una expansión significativa. Se sumaron nuevos patrocinadores como Assist Card, Interrapidísimo, Smart Fit y Kalley, además de la implementación de nuevas líneas de negocio como el Hospitality en el Metropolitano de Barranquilla. También se destacó la incursión en eSports, donde Colombia logró clasificar por primera vez a un Mundial en categoría mobile.

La dimensión institucional también incluyó campañas de inclusión y respeto, con iniciativas contra la discriminación en los estadios y alianzas internacionales. A nivel técnico, se fortalecieron los equipos de trabajo con la incorporación de especialistas en nutrición, análisis de video y bases de datos de jugadores, lo que moderniza la gestión deportiva.

En infraestructura, el periodo dejó avances concretos como la modernización de las sedes de Barranquilla y Bogotá, la inauguración del centro de alojamiento para alto rendimiento y la construcción de un nuevo hotel en la sede barranquillera. Además, se proyecta el cambio total del césped sintético en Bogotá para 2026, dentro de un plan de mejora continua.

Los números de la FCF

Desde lo financiero, el balance es uno de los pilares de la gestión. La FCF reportó ingresos operacionales por COP 180.947 millones en el periodo 2024-2025 y una utilidad bruta de COP 128.217 millones en 2025, cifras que reflejan estabilidad y crecimiento sostenido, con una planeación orientada a la sostenibilidad institucional .

De cara a 2026, la hoja de ruta está marcada por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, así como por la consolidación de ingresos provenientes de derechos de televisión, patrocinio, amistosos internacionales y programas de desarrollo como FIFA Forward y CONMEBOL Evolución. La Federación apunta a capitalizar este contexto para seguir fortaleciendo su estructura.

Con este panorama, la reelección de Ramón Jesurun se da en medio de un contexto de resultados deportivos, estabilidad financiera y expansión institucional. La continuidad de su gestión apuesta por consolidar lo construido en el último ciclo y proyectar al fútbol colombiano hacia nuevos desafíos, con el Mundial 2026 como principal horizonte.

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