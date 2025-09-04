Las lágrimas de James tras la clasificación al Mundial: “Quería hacer gol hoy”

James Rodríguez, el capitán de la selección de Colombia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia vivió una noche inolvidable en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde selló su clasificación al Mundial de 2026 con una contundente victoria 3-0 sobre Bolivia.

Con este resultado, la Tricolor alcanzó oficialmente su séptima participación en una Copa del Mundo, después de haber estado en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

La ilusión mundialista regresa y el país celebra una gesta que fue liderada por su capitán, James Rodríguez.

James le mostró el camino a Colombia

El partido comenzó con tensión, pero fue el propio James quien abrió el marcador a los 31 minutos, destrabando un duelo cerrado con un gol tras un centro rasante de Santiago Arias.

En la segunda parte llegaron los tantos de Jhon Córdoba, al minuto 73, y de Juan Fernando Quintero, al 84, para sellar un triunfo contundente que confirmó la clasificación matemática de Colombia, a falta de una fecha en las Eliminatorias.

“Tenemos que estar felices”: las palabras de James Rodríguez

Las cámaras de televisión captaron a James Rodríguez llorando en el campo tras el pitazo final.

El capitán, consciente de lo que significa este paso para su carrera y para el país, no pudo contener la emoción. Sus lágrimas recorrieron el rostro de quien ha sido símbolo de una generación que devuelve al país al máximo escenario del fútbol.

“Yo creo que todo el país está feliz. Para mí fue especial: destrabar el partido, hacer el gol. Quería hacer gol hoy, ayudar también, y bueno, creo que lo he hecho. Los que han entrado también, Juan hizo pase, gol, y bueno, eso es lo que hacen a los equipos grandes, que los que entren puedan también ayudar”, dijo James tras el encuentro en entrevista con el Gol Caracol.

Al ser preguntado sobre lo que caracteriza a la selección, el capitán fue claro: “Que siempre quiere jugar. Creo que siempre queremos jugar, siempre queremos estar arriba. Yo creo que hay que estar feliz ahora y ya pensar en todo lo que viene”.

James también se refirió a lo vivido en estos últimos años, con victorias memorables y momentos difíciles: “Sí, creo que me quedo más con todas las cosas buenas en todos estos partidos, en todos estos años. Y bueno, solo quiero ahora estar feliz, porque la verdad que el tiempo pasa rápido”.

El ’10’ insistió en que no quiere hablar de su retiro y prefiere enfocarse en lo que está viviendo: “Creo que hay que pensar en lo que es ahora. No me gusta mucho hablar de lo que va a pasar, porque todavía uno no sabe nada. Ahora quiero pasarla bien, estar feliz, y vamos para otra Copa del Mundo”.

El capitán además desmintió cualquier molestia física tras el encuentro: “¿Te pusieron hielo, algo?”, le preguntaron. James respondió con una sonrisa: “Nada, nada, nada. Un golpe, un golpe, ya”.

Siete veces mundialistas

Con esta victoria, Colombia no solo selló su cupo, sino que también completó el grupo de seis clasificados de la Conmebol: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Ahora solo queda por definirse quién ocupará el séptimo puesto que dará acceso al repechaje, en la lucha que sostienen Venezuela y Bolivia. La Tricolor, en cambio, ya puede celebrar que estará en el Mundial de 2026.

Así quedó la tabla tras la fecha 17 de las eliminatorias

