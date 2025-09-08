Ojo con las amarillas: estos jugadores podrían perderse el debut del Mundial 2026

Once futbolistas de la selección de Colombia llegan advertidos al duelo contra Venezuela y podrían poner en riesgo el primer juego de la cita mundialistas. Foto: FCF

La selección de Colombia llega al cierre de las Eliminatorias con la tranquilidad de tener su tiquete asegurado al Mundial 2026. El 3-0 sobre Bolivia en Barranquilla cerró cualquier cálculo y dejó al equipo de Néstor Lorenzo con 25 puntos, entre los clasificados directos a la cita orbital.

Sin embargo, el duelo de este martes en Maturín frente a Venezuela no es un simple trámite: hay cuentas pendientes y también riesgos que mirar de reojo.

El escenario es particular. Mientras la vinotinto se juega la vida para alcanzar el repechaje, Colombia saldrá a cumplir el calendario sin la presión de la tabla, pero con la necesidad de cuidar a varios de sus hombres. Y es que 11 futbolistas del plantel cafetero están advertidos: si reciben tarjeta amarilla en el estadio Monumental de Maturín, se perderán el estreno en la Copa del Mundo. De no ser amonestados, las sanciones quedarán borradas automáticamente tras el pitazo final en Maturín.

Los nombres en riesgo no son pocos ni de poco peso. La lista incluye a Camilo Vargas, Andrés Román, Davidson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Yerson Mosquera, Juan Carlos Portilla, Jorge Carrascal, Richard Ríos, Jhon Arias, Jaminton Campaz y Jhon Córdoba. Es decir, varias piezas que han tenido protagonismo a lo largo de la Eliminatoria y que podrían resultar determinantes en Estados Unidos, México y Canadá.

La situación plantea un dilema táctico para Lorenzo. El entrenador argentino insiste en la necesidad de “mantener la seriedad” y no desvirtuar la competencia, aunque el panorama también abre la posibilidad de hacer ensayos.

De hecho, se prevén novedades en la nómina titular, con Juan Fernando Quintero ganando terreno ante las molestias físicas de James Rodríguez, y con los regresos de Daniel Muñoz y Kevin Castaño tras cumplir fecha de sanción.

Colombia, que no quiere dar ventajas ni siquiera en partidos donde la obligación de ganar es menor, enfrenta así un cierre de Eliminatoria con doble misión: terminar con dignidad una campaña sólida y, al mismo tiempo, evitar que las tarjetas le condicionen el arranque del Mundial.

