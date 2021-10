¿Por qué la Selección de Colombia siempre juega en Barranquilla?

¿Desde cuándo el combinado nacional juega en la capital del Atlántico? ¿Por qué no oficia como local en Bogotá, Cali o Medellín?

Muchos creen que Colombia juega en Barranquilla por el calor. Reinaldo Rueda, técnico de la selección, dijo hace poco que ese era un factor que no era determinante o que, por lo menos, no jugaba a su favor. ¿Por qué entonces el combinado nacional juega en la capital del Atlántico y no en otra ciudad del país?

Las razones pueden ser varias, pero el origen de esta decisión nos remonta a finales de la década de 1980, ‘ad portas’ del mundial de Italia 90. Francisco Maturana, en aquel entonces director técnico de la selección de Colombia, le pidió a León Londoño Tamayo, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en aquel entonces, que su objetivo era jugar en Barranquilla, pues el estadio Metropolitano estaba recién inaugurado, por ende tenía una de las mejores canchas del país, además por los jugadores de aquel entonces, varios en Nacional, campeón de Libertadores, y algunos oriundos de la Costa Caribe, podría darse un mayor sentido de pertenencia de la hinchada por su cercanía con ambos elementos.

Desde ese entonces, la selección de Colombia se quedó en Barranquilla. Y aunque en las eliminatorias a los mundiales de 2002 y 2006 la tricolor jugó en Bogotá, el resto del tiempo ha predominado la capital del Atlántico como sede de la tricolor, no por el clima, sino por el ambiente de su gente y porque aunque el calor pueda jugar en contra también para los nuestros, no afecta tanto como la altura bogotana.

Además por historial, la selección de Colombia ha logrado clasificar a los mundiales de 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018 jugando en Barranquilla. Y ayer, con la inauguración de la nueve sede deportiva en esa ciudad, se reafirmó la capital del Atlántico como el lugar idóneo para la concentración del combinado nacional.