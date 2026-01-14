Logo El Espectador
Richard Ríos se lesionó: prende las alarmas en la selección de Colombia

El volante del equipo de todos tuvo que salir sustituido en el partido con su club por una molestia en el brazo.

Daniel Montoya Ardila
14 de enero de 2026 - 11:50 p. m.
Richard Ríos y otros jugadores del Benfica durante un partido de la liga de Portugal contra el Braga el 28 de diciembre de 2025.
Foto: EFE - HUGO DELGADO
Se encienden las alarmas en la selección de Colombia. Este miércoles 14 de enero de 2026, en el partido entre Benfica y Porto por los cuartos de final de la Copa de Portugal se lesionó Richard Ríos. El mediocampista cayó casi en la mitad del campo por un problema en su brazo.

Ya en el piso, Ríos dio claras muestras de dolor tomándose su extremidad superior derecha. Fue tanta la molestia para el ex Palmeiras, que tuvo que ser sustituido apenas en el minuto 44. Georgiy Sudakov entró en su lugar y su equipo terminó perdiendo el partido por la mínima diferencia.

Hasta el momento, el club luso no se ha pronunciado públicamente sobre la lesión de Richard Ríos, pero se espera que en las próximas horas o mañana jueves 15 de enero, el equipo portugués emita el parte médico con el estado de salud del volante de la Tricolor.

Jugadores de la selección lesionados

Ríos se sumó a Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Juan Camilo “El Cucho” Hernández y Jefferson Lerma en el departamento médico de Colombia. Too esto a un poca más de dos meses de la fecha FIFA de partidos amistosos frente a Croacia y Francia en Estados Unidos.

Habrá que esperar como evolucionan los quebrantos de salud de estos futbolistas y si logran ser tenidos en cuenta para los encuentros de finales de marzo. Además, la esperanza del seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, es que la lista de lesionados no aumente de cara a la cita orbital de este verano en Norteamérica.

La selección de Colombia debutará en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 el 19 de junio en Ciudad de México frente a Uzbekistán. Seguirá su camino en Guadalajara y terminará la fase de grupos frente a la poderosa Portugal en Miami.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

