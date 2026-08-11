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River Plate confirmó la venta de Kevin Castaño: ¿a dónde se va el volante de la selección?

El mediocampista llegó a ser, en su momento, el fichaje más caro del cuadro millonario. No obstante, su salida terminó siendo precipitada.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
11 de agosto de 2026 - 05:34 p. m.
Kevin Castaño, con la camiseta de River Plate.
Kevin Castaño, con la camiseta de River Plate.
Foto: EFE - Adan González
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Kevin Castaño cerrará su etapa en River Plate después de un paso marcado por la irregularidad. Stéfano Di Carlo, presidente del club argentino, confirmó la salida del volante colombiano rumbo a Atlético Mineiro y reveló las cifras de la negociación: “Son 5 millones de dólares por el 50% del pase”.

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La operación se realizará inicialmente mediante un préstamo con obligación de compra sujeta a objetivos cumplibles.

La salida representa un cambio importante frente a la enorme apuesta que River había realizado por Castaño apenas en marzo de 2025. El cuadro millonario pagó 12,86 millones de euros netos —aproximadamente 13,8 millones de dólares— al Krasnodar por el 100% de sus derechos, una operación que convirtió al colombiano en el fichaje más caro de la historia del club.

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Sin embargo, su rendimiento no terminó de corresponder con semejante inversión y ahora River acordó desprenderse del 50% de su pase por cinco millones de dólares.

Castaño se marcha después de disputar 45 partidos con River Plate: 38 durante 2025 y siete en 2026. No marcó goles y entregó dos asistencias, mientras que acumuló 27 apariciones en liga, cinco en copas nacionales y 13 en competiciones internacionales.

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Su salida pone fin a un recorrido que comenzó con enormes expectativas por el costo de su contratación, pero que terminó poco más de un año después con su transferencia al Atlético Mineiro y una nueva oportunidad para el colombiano en el fútbol brasileño.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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Noticioso(6975)Hace 2 horas
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