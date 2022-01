Selección Colombia: ¿El vaso medio lleno o medio vacío?

A pesar del duro golpe que significó la derrota ante Perú, los jugadores de la selección de Colombia siguen soñando con ir a Catar 2022. Foto: DANIEL MUNOZ

El vaso medio lleno: a pesar de completar seis partidos sin marcar goles y de perder ayer 1-0 ante Perú, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, la selección de fútbol de Colombia sigue con opciones matemáticas de clasificar al Mundial de Catar 2022, aunque es sexta en la tabla, con 17 puntos, dos menos que Uruguay, que es quinta, y a tres del combinado inca, que llegó a 20 unidades. El martes enfrentará a Argentina, que ya está clasificada y tiene varias bajas. Y todavía tiene dos partidos en los que podría sumar de a tres, ante Bolivia en casa, y Venezuela, como visitante.

Entérese de toda la actualidad deportiva en El Espectador

El vaso medio vacío: el equipo de Reinaldo Rueda no juega bien y genera muy pocas opciones de peligro en los arcos rivales. Está presionado y tendrá que remar contra la corriente en la última parte de la eliminatoria, porque ya no depende de sí mismo para lograr el cupo directo a la Copa Mundo, o al menos llegar al repechaje. De los últimos 30 puntos ha logrado apenas 10, por lo que milagrosamente todavía no está eliminado.

Y a eso apelan jugadores, aficionados, directivos y miembros del cuerpo técnico, a las matemáticas, que son las que mantienen viva la ilusión de ir a un tercer Mundial consecutivo, porque el fútbol no invita a ser optimistas.

Reinaldo Rueda: “Futbolísticamente tenemos argumentos para ir a Catar”

Pero eso es lo que hay. Colombia ha utilizado todas sus armas. Al menos las disponibles. Todos los futbolistas de primer nivel que tenemos han vestido la camiseta amarilla en el último tiempo y no han podido brillar. La actitud no se les puede reprochar, porque han mostrado ganas y vergüenza deportiva, pero la condición técnica y física no les ha alcanzado para lograr buenos resultados. Así como en otros momentos históricos todo le ha salido bien a la tricolor, ahora mismo pasa por un tacha a ratos inexplicable.

El partido contra Perú, ante más de 40 mil personas, fue más de lo mismo, una copia de los duelos ante Ecuador y Paraguay, así se haya mejorado un poco con la pelota. Voluntad y ganas, sobran, pero hay poco fútbol. Faltan ideas y alternativas para agredir al contrario. El talento individual, más allá de discretas actuaciones de casi todos, es innegable. Pero como colectivo esta selección no ha funcionado.

Falcao y su opinión de la derrota de Colombia ante Perú

En el primer tiempo el equipo atacó por el costado derecho, con la sociedad entre Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Rafael Santos Borré. Por ese lado se arrimó un par de veces, pero no generó opciones reales de peligro. Por la izquierda apenas salió en dos oportunidades, con Johan Mojica y Luis Díaz, quienes, sin embargo, no concluyeron bien las jugadas.

Perú, en lo suyo: bien parado atrás, aguantando y apostándole solamente al contragolpe. Para el equipo de Ricardo Gareca era vital el trabajo de sus experimentados volantes, Renato Tapia, Yhosimar Yotún, André Carrillo y hasta Cristian Cueva, apoyados por un luchador solitario arriba, Gianluca Lapadula.

Video: La reacción de James Rodríguez a los chiflidos de la afición en el Metropolitano

Y en el complemento nada cambió, aunque Colombia llegó con más peligro porque Yerry Mina, Johan Mojica y James Rodríguez lo intentaron de media distancia. La más clara, la única clara de verdad, la tuvo Miguel Ángel Borja a 10 minutos del final, pero el arquero Pedro Gallese se encontró milagrosamente el remate. La selección y su divorcio con el gol.

Si el empate era malo, la derrota peor. Y se dio en la única acción de peligro peruana, un contragolpe generado por la figura del partido, Yhosimar Yotún, bien finalizado por Édison Flores, ayudado por el arquero David Ospina, quien le regaló el palo. Pero, cómo culpar a Ospina, cuando hay tanto que agradecerle. Complicidad en la anotación, pero ya está.

Las matemáticas a las que se aferra Colombia para ir a Catar

A Colombia, que bajo las órdenes de Reinaldo Rueda parece un equipo sin rumbo, sin una idea clara, le queda seguir luchando, morir con las botas puestas, porque las estadísticas lo permiten y los rivales, también irregulares, han ayudado. Está claro que esta selección en particular, a diferencia de otras, no se ha ganado el cariño de la afición, así varios de sus integrantes sí. Fue triste ver la reacción de un sector de la hinchada en el estadio, con insultos y chiflidos al plantel.

Se puede seguir soñando, pero está claro que, si no se marcan goles, es imposible ir al Mundial. Tampoco lo merecería un equipo que, enfrentando como local a los últimos cuatro de la tabla a siete fechas del final, no lo aprovecha. Hoy, duelen más que nunca, las derrotas ante Uruguay en Barranquilla y Ecuador en Quito, más explicables que la del viernes, porque en esas fue claro que hubo algo extrafutbolístico, porque el grupo de jugadores no dejó el alma en la cancha, como debió.

La decimoquinta jornada de la eliminatoria comenzó con el empate 1-1 entre Ecuador y Brasil, en Quito, en el que el árbitro colombiano Wílmar Roldán y el VAR fueron protagonistas. Con la igualdad, el equipo que dirige Gustavo Alfaro llegó a 24 puntos y cada vez de acerca más a Catar.

Así como Uruguay, que se metió nuevamente en la pelea gracias a su victoria 1-0 en Paraguay, con anotación de Luis Suárez, y Argentina dejó mal herida a Chile, al derrotarla 2-1 en Calama.

El martes se cumplirá la fecha 16, en la que además será clave el duelo Perú vs. Ecuador, porque una victoria inca dejaría a Colombia prácticamente eliminada.