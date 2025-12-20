“Tienen personalidad”, ⁠El Pibe Valderrama sobre los jugadores de la selección de Colombia

Carlos el Pibe Valderrama durante una entrevista con Caracol Radio en Houston. Foto: Caracol Radio

Carlos Valderrama es más que una voz autorizada para hablar de la selección de Colombia. Su legado en el combinado patrio trasciende los años, las generaciones e incluso su imagen personal es todavía una de las más recordadas y queridas.

Por eso, cuando “El Pibe” habla sobre Colombia, el país siempre escucha atentamente, pues tenga opiniones compartidas o no, siempre deja frases para la historia. Así como lo hacía en el campo de juego con asistencias de antología.

En el marco de su participación en el partido de despedida de Mario Alberto Yepes, el mítico “10” de la selección se refirió a los jugadores del actual conjunto patrio. Todo esto a menos de seis meses del debut de la Tricolor en la Copa Mundial 2026.

“El grupo es fuerte, como todos, pues es el campeonato Mundial. Yo le tengo fe a la selección Colombia. A mí me gusta este equipo porque juega bien y los jugadores tienen personalidad; ¿qué hay que hacer?, hay que ganar”, dijo El Pibe.

Debut de Colombia en el Mundial 2026

El histórico del seleccionado colombiano también les dejó un mensaje a los dirigidos por Néstor Lorenzo, especialmente a los que nunca han jugado una Copa del Mundo. “El primer partido es jodido”, advirtió Carlos Valderrama en la entrevista con ESPN.

“Por experiencia propia lo digo. Estoy optimista con esta Selección porque juega bien y lo demostró en la cancha y siento que nos van a dar alegría en el grupo que está, y va a seguir en competencia”, finalizó el mundialista en Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98.

Vale la pena recordar que la selección de Colombia volverá a un partido de Mundial luego de ocho años de ausencia frente a Uzbekistán. El debutante asiático será el primer rival de Colombia el 17 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

¿Cuáles son los otros rivales de Colombia en el Mundial 2026?

La segunda salida de la selección será contra el ganador del repechaje que se disputarán en marzo de 2026; Nueva Caledonia, República Democrática del Congo y Jamaica. Este partido será en el estadio Akron de Guadalajara, México.

Finalmente, la Tricolor hará su primer viaje a Estados Unidos para medirse ante Portugal en el tercer partido del grupo K. Este partido será el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, donde se perdió la final de la Copa América 2024.

Habrá que esperar como se desarrolla la Copa Mundial de la FIFA, Estados Unidos, México y Canadá 2026. La expectativa en el país es alta, pero reconociendo que hay otros equipos que también pelearán por título e incluso son claros favoritos a ganar el Mundial.

