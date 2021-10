“Todavía no hemos jugado un partido perfecto, tenemos que mejorar”: Reinaldo Rueda

Colombia se juega en Barranquilla un encuentro clave contra Ecuador este jueves en la eliminatoria suramericana al Mundial de Catar 2022. Por lo menos así lo entiende Reinaldo Rueda, entrenador de la selección, que compareció este miércoles en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Mire: La selección de Colombia y la información de las eliminatorias por El Espectador

Para el estratega es fundamental sumar de a tres ya que contra Brasil no se pudo ganar en casa, urgencia que tiene la selección para asegurar su clasificación a la copa del mundo.

Por eso, y frente a la necesidad de los puntos, Rueda explicó los detalles, entre otras cosas, de la preparación del crucial duelo contra el equipo de Gustavo Alfaro, que también viene a Barranquilla a jugarse su cupo en Catar.

¿Cómo ve el momento del fútbol ecuatoriano?

Eso es en lo que hemos reflexionado y lo que nos hemos preguntado en estos días. El fútbol ecuatoriano ha avanzado mucho en los últimos años y tiene jugadores polivalentes, muy fuertes. Sabemos que Alfaro conoce muy bien nuestro medio y que ha estado vinculado a Colombia en los últimos ocho años. Además, estamos conscientes de lo que ha sembrado el fútbol ecuatoriano en toda América, con equipos importantes como Independiente del Valle o Barcelona de Guayaquil. Estamos frente a un gran rival, de una gran organización. Por eso será un partido muy dificil. Tenemos que afrontar el reto con carácter.

¿Que hará Colombia si Ecuador juega con tres en la línea de la defensa como lo ha hecho en otras ocasiones de visitante?

Es una de las situaciones que hemos analizado. Hemos observado lo que ha hecho Alfaro en los juegos contra Uruguay y en el último con Venezuela. Es un comportamiento que tiene ventajas por las características de los jugadores de Ecuador. Eso nos compromete a hacer un trabajo muy inteligente y esperamos poder resolver la parte estratégica de Ecuador.

Ecuador viene de perder fuera de casa y no ha tenido el mejor rendimiento de visitante ¿Qué opina de ese rendimiento?

Nosotros debemos concentrarnos en nuestro trabajo y en fortalecer lo que hemos realizado. Todos los partidos son diferentes. Esta eliminatoria es muy pareja. El último resultado de Ecuador hace más dificil la tarea porque vienen con necesidades. Y nosotros también porque no logramos ganarle a Brasil en nuestra casa, que era el objetivo. Estamos en deuda. Necesitamos más puntos y tenemos que mejorar el rendimiento. Los dos equipos estamos en cinscurtancias parecidas.

¿Para Colombia es una ventaja jugar en Barranquilla, cómo afectará esto a Ecuador?

Creo que estos son factores, hasta cierto punto, externos a la competencia. Esperamos que mañana haga un buen día y que la cancha esté en buenas condiciones. Para Ecuador el clima no será problema porque viene de jugar en Guayaquil, al nivel del mar. Por eso Barranquilla, en esta oportunidad, no será un factor. Nuestro objetivo: hacer un partido ordenado e intenso.

¿Cómo manejan la presión en este momento de la eliminatoria y la importancia de ganarle a Ecuador?

Cada juego tiene su exigencia y entre más partidos se jueguen y más estatus se tenga siempre es mayor la responsabilidad. Siempre está la presión y la autopresión y cada uno tiene sus herramientas para liberar esos momentos. Por ahí pasa la exigencia de esta profesión. Todos los jugadores sienten esa responsabilidad y tienen que manejarla.

¿Jugarán Cuadrado y Quintero?

Tenemos a todos los jugadores disponibles. Todos están bien y recuperados. Contamos con todos para mañana.

Mire: Gustavo Alfaro: “Reinaldo Rueda le dio regularidad a Colombia”

Sin embargo, ese es el interrogante que me he estado haciendo con las practicas que hicimos ayer y hoy. Creo que jugadores como Cuadrado y Juan Fernando Quintero saben interpretar las diferentes características del juego y se saben adecuar a los momentos y a las distintas posiciones. Ellos no tienen problema en ser tutulares o suplentes. Siempre están a disposición para lograr lo que queremos como equipo. Hoy voy a hacer la última charla y análisis con los jugadores. Mañana se podrá valorar, cuando inicie el partido, cuál será nuestro plan de juego para enfrentar a Ecuador.

Colombia está invicto desde que usted asumió. ¿Qué balance hace de su gestión?

No es facil hacer una autoevaluación. Lo primero que buscamos fue recuperarnos del suceso del partido con Ecuador en Quito, ante la incertidumbre de los resultados que nos permitieron llegar a la orientación de la selección nacional. Los jugadores siempre han sido receptivos. Nuestro objetivo era recuperar la confianza y que los muchachos creyeran en ellos mismos. Hasta ahora no hemos jugado un partido perfecto. Ha sido muy dificil. Tenemos muchos áspectos que mejorar. Siempre hemos tenido partidos duros y el margen para mejorar es alto. El análisis y balance se los dejo a ustedes.

¿Sigue en la memoria el 6-1 con Ecuador?

Tuvimos la fortuna de curarnos en la Copa América en un partido que fue muy dificil, intenso y disputado. Afortunadamente ganamos. Los muchachos lo asimilaron bien e hicieron un juego inteligente. No creo que el marcador del primer partido de eliminatorias vaya a ser un bloqueo para lo que va a pasar mañana. Los respetamos y también al trabajo del profesor Alfaro. Esperamos mejorar nuestra fluidez y esperamos que Colombia haya superado ese juego. Lo encararemos con responsabilidad.

¿Por qué cambia tanto el equipo? ¿Le está costando encontrar un once fijo?

Hace muchos años Maturana dijo que un club o una selección lograba su máximo nivel después del partido 19 conservando una nómina estable. Por muchos factores no hemos logrado eso. Por ejemplo las lesiones, lo que ha sucedido con Muriel o la situación de James, que no termina de resolverse. Para esta fecha perdimos a Miguel Ángel Borja, a Yairo Moreno y a Óscar Murillo. Así son las selecciones. Cada mes toca hacer un equipo distinto. Los momentos en los clubes siempre son difrentes.

También: ¿La formación de Colombia vs Ecuador? El último equipo de Rueda en entrenamiento

No me siendo capaz de definir cuantitativamente cuánto porcentaje del equipo está listo. La idea ha sido mantener la base y la idea de juego. No es facil porque a veces los entrenamientos no son los adecuados, incluso en temas de privacidad. Uno quisiera entrenar más pero toca descansar o viajar entre diferentes paises. Todas las selecciones lo hacen, pero no es facil. Qué tanto nos ha costado encontrar una base, ustedes lo pueden responder y medir mejor.

Corre el rumor de que las selecciones solo tendrán una semana de preparación con los jugadores que juegan en Europa antes del mundial ¿Cuál es su opinión al respecto?

La FIFA en los últimos años, desde hace varios mundiales, viene protegiendo a las selecciones naconales y viene blindando a los jugadores para darles una pausa antes de los torneos internacionales. Ojalá eso se concrete y los clubes y las ligas propicien ese calendario. Los equipos tienen que estar conscientes de que las selecciones le dan estatus a los futbolistas. Debemos apoyarnos entre todos para mantener el nivel competitivo.

¿Su opinión del momento de Carlos Cuesta en el equipo?

Carlos demostró su talento desde muy joven en su proceso de selecciones juveniles. También lo demostró en Nacional con nosotros cuando solo tenía 17 años y debutó internacionalmente. Es un jugador inteligente, con gran proceso y buena formación. Tiene caracter, concentración, sabe medir los tiempos y anticiparse para llegar antes a la jugada. En los últimos meses, desde la Copa América, se viene destacando y ahora, que recibió la oportunidad en la selección, sabe que debe seguir mejorando. Es una bendición tenerlo para el fútbol colombiano y ojalá lo podamos disfrutar durante muchos años.

¿Y cómo manejan el momento de Duván Zapata y Rafael Santos Borré?

Son momentos y rachas de los goleadores. Lo han vivido todos los grandes goleadores del mundo. Lo hemos visto en los análisis de video. Lo hemos observado y trabajado con ellos, pero esas son cosas que se repiten. Seguramente ellos mejorarán en el momento más oportuno. Tienen las ganas de demostrarlo por lo que hacen en sus clubes. Trabajamos con psicoterapias para aportarles a su proceso. Nosotros les damos la confianza, los respaldamos. Confiamos en ellos y en que lo van a lograr. Mientras tanto, seguimos trabajando en su definición y en su coordinación fina.

Más: Así le ha ido a Ecuador en sus visitas contra Colombia por eliminatorias

¿Ya están planificando la fecha de noviembre?

Justo ahora conversaba con Ivan Novella, gerente de la selección, sobre el horario del duelo para el proximo partido (Paraguay) en Barranquilla. Seguiremos dialogando con los capitanes, revisando calendarios y otros factores para proyectar como llegaríamos a ese duelo, que además sería después del partido con Brasil.