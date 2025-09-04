Colombia ya está en el Mundial 2026: lista de todos los clasificados hasta hoy

Los jugadores de Colombia celebran su clasificación al Mundial de 2026. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

¡Colombia ya está, por fin, en el Mundial 2026! La selección nacional selló su clasificación con un triunfo categórico 3-0 sobre Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El equipo de Néstor Lorenzo respondió a la presión de la penúltima fecha y aseguró su séptima participación en una Copa del Mundo.

Los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero hicieron explotar de alegría a la afición, que celebró el regreso del país a la máxima cita del fútbol tras la ausencia en Catar 2022.

Así se logró la clasificación en Barranquilla

El partido frente a Bolivia mostró una Colombia sólida y convencida de su juego. El capitán James Rodríguez abrió el marcador con una definición de primera tras una triangulación con Luis Díaz y Santiago Arias. Ese tanto le permitió superar a Radamel Falcao como máximo goleador colombiano en Eliminatorias, un detalle simbólico en una noche de fiesta.

En el segundo tiempo, el ingreso de Juan Fernando Quintero cambió el rumbo del juego. Con un pase magistral habilitó a Córdoba para el segundo gol y más tarde cerró la goleada con el tercero. Con esta actuación, Colombia no solo aseguró los tres puntos, sino que también garantizó matemáticamente el cupo al Mundial con una jornada por disputar.

Colombia, entre las 16 clasificadas parciales al Mundial de 2026

La clasificación le devuelve al país la ilusión de brillar en la cita que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Será la séptima vez que Colombia esté presente en el torneo tras sus participaciones en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Además de Colombia, Uruguay y Paraguay también sellaron su clasificación en esta jornada. Ambas selecciones cumplieron con sus objetivos y se sumaron al grupo de países que ya tienen asegurado su lugar en el Mundial. Con ello, Conmebol ya tiene definidos sus seis cupos directos.

El grupo de clasificados por la confederación sudamericana lo completan Argentina, Brasil y Ecuador, que habían conseguido su pase en fechas anteriores. Ahora solo resta por definir el cupo al repechaje, que se disputan Venezuela y Bolivia en la última jornada.

La situación deja a la región con un panorama claro: seis equipos sudamericanos estarán en la Copa del Mundo 2026. La única incógnita es cuál de las dos selecciones restantes tendrá la posibilidad de buscar su lugar en el repechaje intercontinental.

Con esta nueva clasificación, Colombia engrosó la lista de 16 selecciones que ya tienen asegurado su tiquete al Mundial. La Tricolor se suma a un grupo en el que destacan potencias históricas y selecciones emergentes que han sorprendido en las Eliminatorias.

¿Cuáles son las otras clasificadas hasta ahora?

En la Concacaf, los tres anfitriones del Mundial —México, Estados Unidos y Canadá— tienen su cupo garantizado por ser organizadores.

Desde la AFC, ya están dentro Japón, Corea del Sur, Australia, Irán, Uzbekistán y Jordania. Por Oceanía, Nueva Zelanda también selló su clasificación tras superar su camino regional.

En total, 16 selecciones ya se preparan para la cita de 2026, a la espera de que se vayan sumando nuevos nombres desde Europa, África y el repechaje intercontinental.

De esta manera, el listado de clasificados hasta el momento es el siguiente:

Concacaf

México Estados Unidos Canadá

Conmebol

Argentina Brasil Ecuador Uruguay Colombia Paraguay

OFC

Nueva Zelanda

AFC

Japón Corea del Sur Australia Irán Uzbekistán Jordania

