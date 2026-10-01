Sporting de Lisboa contactó a Colombia por situación con Luis Suárez: esto se sabe

La noticia llegó desde Portugal. Según los medios de ese país, el Sporting de Portugal le habría solicitado a Colombia que el delantero samario Luis Javier Suárez no cuente con excesivos minutos. “El Sporting está en contacto con la federación colombiana respecto a Luis Javier Suárez,…

La selección de Colombia sigue su preparación para enfrentar a Paraguay y Perú en la actual fecha FIFA. Sin embargo, antes de estos dos compromisos, Néstor Lorenzo recibió una noticia que podría cambiar la formación titular y los jugadores que estarán en cancha.

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La noticia llegó desde Portugal. Según los medios de ese país, el Sporting de Portugal le habría solicitado a Colombia que el delantero samario Luis Javier Suárez no cuente con excesivos minutos. “El Sporting está en contacto con la federación colombiana respecto a Luis Javier Suárez, tratando de convencer al entrenador de que no sobrecargue al delantero en los próximos partidos”, informó el diario A Bola.

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Además, el medio informó: “No solo son los directivos del Sporting quienes están haciendo esto, sino que también el propio futbolista está intentando hacerle entender a Néstor Lorenzo que estos partidos, que se disputarán en Estados Unidos, son, a todos los efectos, de carácter amistoso, y que el club tiene un reto muy exigente el día 9 contra el SC Braga”.

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#Sporting’s Luis Suárez faces uncertainty over his workload as Colombia’s head coach looks to fully assess his attacking options.



The striker is unlikely to be rested, complicating Sporting’s plans.



[@abolapt] pic.twitter.com/HUXKCb9iEf — TalkingSporting (@TalkingSporting) October 1, 2026

Con esto en mente, Néstor Lorenzo deberá evaluar si continúa alineando al samario en la formación titular, como lo ha venido haciendo regularmente, o si, por el contrario, prueba a diferentes jugadores de cara al ataque colombiano.

Los números de Luis Javier Suárez en lo que va de temporada

En la temporada en curso, el delantero colombiano lleva un total de 8 partidos jugados, en los que ha convertido siete goles y una asistencia. Su presencia se ha visto tanto en la Liga de Portugal como en la Champions League, certamen en el que lleva un gol en un partido disputado. En total, Suárez acumula 531 minutos de juego con el equipo luso.

A nivel de la selección de Colombia, Luis Javier Suárez anotó en el empate 1-1 contra México, partido que significó el inicio del nuevo ciclo de Néstor Lorenzo al frente del combinado nacional.

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