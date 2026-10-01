Debido a esta situación, el club madrileño publicó un comunicado de prensa en el que explica la situación del caso Negreira. "UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid C. F. y la continuación de la investigación relativa a los pagos efectuados durante las dos últimas décadas por…

Un nuevo escándalo sacude al fútbol mundial. Real Madrid envió a la UEFA más de 500 páginas en las que expone que el Fútbol Club Barcelona le realizó pagos al exvicepresidente arbitral del fútbol español , José María Enríquez Negreira .

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¡Real Madrid presiona a la UEFA para que investigue a Barcelona por el "caso Negreira"!

Debido a esta situación, el club madrileño publicó un comunicado de prensa en el que explica la situación del caso Negreira. "UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid C. F. y la continuación de la investigación relativa a los pagos efectuados durante las dos últimas décadas por el F. C. Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros", se lee al inicio del comunicado.

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Seguido a esto, el club merengue expone la gravedad del asunto: "La denuncia presentada por nuestro club incorpora abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral".

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Además, el comunicado añade: "El Real Madrid C. F. considera imprescindible que, una vez que UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados".

Por último, el cuadro merengue confirmó que seguirá apoyando la investigación, esto para evitar "unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben presidir el fútbol europeo".

Qué es el "caso Negreira"

El caso por el cual Real Madrid le pide a la UEFA que investigue a Barcelona se remonta entre 2001 y 2018, años en los que el club catalán le habría pagado 8.4 millones de euros a José María Enríquez Negreira, quien era el segundo al mando en el Comité Técnico de Árbitros.

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🚨💣 BREAKING: Real Madrid have sent a MASSIVE AMOUNT of EVIDENCE on the Negreira case to UEFA:



– 50,000 PAGES

– THOUSANDS OF DOCUMENTS

– WITNESS STATEMENTS



UEFA consider it VERY SERIOUS and have OFFICIALLY LAUNCHED THEIR INVESTIGATION! @diarioas pic.twitter.com/xo8iB465sy — Madrid Zone (@theMadridZone) October 1, 2026

La respuesta de Barcelona sobre el "caso Negreira"

La respuesta de Barcelona no se hizo esperar e informó que "la UEFA no ha abierto ningún nuevo expediente al FC Barcelona. El expediente se inició en 2023, con la designación de dos investigadores, que desde entonces han llevado a cabo las actuaciones que han considerado oportunas. El Club ha atendido siempre todos sus requerimientos. Este expediente no se ha reabierto, porque nunca se ha cerrado".

Además, añade: "El comunicado de la UEFA confirma la recepción de documentación remitida por el Real Madrid y que los investigadores la valorarán en el marco de la investigación ya existente. El mismo texto se refiere expresamente, en dos ocasiones, a una investigación y revisión «en curso». No anuncia, por tanto, la apertura, reapertura ni reactivación de ningún expediente, ni contiene pronunciamiento alguno sobre el fondo o el valor de la documentación aportada".

La respuesta de la UEFA a la documentación que envió Real Madrid sobre el "caso Negreira"

Ante la situación que ha vuelto a ser tema de conversación, el ente rector del fútbol de Europa sacó un comunicado en el que informa que la documentación enviada por Real Madrid ya está siendo evaluada.

“La UEFA puede confirmar que ha recibido del Real Madrid CF una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el FC Barcelona en el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (el denominado «caso Negreira»). Los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA también han recibido estos últimos documentos, que evaluarán como parte de su revisión en curso del caso", confirma el comunicado.

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