“Supermán” es colombiano

El boyacense Miguel Ángel López ganó la etapa 17 y ascendió al tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2020. Rigoberto Urán es sexto y Egan Bernal se retiró. Este jueves, más montaña.

Bendito ciclismo, el deporte que nunca le falla al país. El que siempre, sobre todo en los peores momentos, les regala una sonrisa a los colombianos. Ayer el boyacense Miguel Ángel López rompió la monotonía del Tour de Francia 2020 y lanzó un certero ataque a 3,5 kilómetros de la meta en el Col de la Loze, un premio de montaña de categoría especial, para adjudicarse la etapa 17, vigésima segunda de un escarabajo de la carrera más importante del mundo.

Y la afición ciclística necesitaba esa alegría luego de un par de jornadas difíciles, en las que sucumbieron los ídolos Egan Bernal y Nairo Quintana. López y Rigoberto Urán, quienes seguían en la pelea, no defraudaron y dieron batalla en la etapa reina para que la bandera tricolor siga ondeando al lado de las grandes potencias del deporte de las bielas.

Por primera vez en la edición 107 de la Grande Boucle, el líder Primoz Roglic se vio en problemas, aunque solamente cedió terreno frente a Supermán, pues cruzó la meta en segundo lugar, por delante de su compatriota Tadej Pogacar. Siguen siendo ellos los dos hombres más fuertes del pelotón, a falta de cuatro etapas, dos de ellas de montaña. La de hoy, sobre 170 kilómetros y con cinco premios de montaña, el último a 20 kilómetros de la llegada. Y la contrarreloj del sábado, con un buen tramo de ascenso.

Miguel Ángel López fue tercero en el Giro de Italia 2018 y la Vuelta a España de ese mismo año. Hacerlo ahora en su primera participación en el Tour lo incluiría en el exclusivo grupo de pedalistas (18 en la historia y Nairo Quintana como único colombiano) con podios en las tres grandes vueltas, al mismo que entraría Roglic.

“Les dedico este triunfo a mi esposa y a mi hijo. Es difícil estar lejos de ellos, lejos de mis padres”, señaló orgulloso al final de la fracción el hombre nacido hace 26 años en el municipio de Pesca.

“Es la victoria más linda de mi vida. Lo había hecho en el Giro y en la Vuelta, pero el Tour es el Tour”, admitió antes de sentenciar que “todavía falta carrera y habrá que luchar por mantener la posición. Ya veremos si hay fuerzas para atacar de nuevo”.

El colombiano quedó con cerca de minuto y medio de ventaja sobre el australiano Richie Porte y un poco más con respecto al británico Adam Yates, cuarto y quinto, respectivamente.

Luego aparece Rigoberto Urán, quien anunció que seguirá luchado hasta el final en París. “La del jueves va a ser otra etapa difícil, todo puede volver a cambiar. Tengo que intentar recuperarme y volver a darlo todo”, aseguró.

Egan Bernal, campeón defensor, quien ayer puso pie en tierra y se retiró debido a problemas físicos, explicó que “obviamente no era la manera como quería acabar mi Tour, pero creo que es la decisión correcta para mí en estas circunstancias.

Agregó que “aunque suene extraño, he disfrutado cada kilómetro que he hecho sobre mi bicicleta, por más doloroso que haya sido. Lo he hecho con el mayor de los gustos, porque es mi trabajo y mi pasión. He llevado mi cuerpo al límite, pero llega un punto en el que este mismo me ha dicho basta. Ya estoy deseando volver en los próximos años”.

Nairo Quintana, quien tuvo ayer su peor jornada desde que corre el Tour, aceptó que “ha sido una de las jornadas más difíciles de mi vida”, pero de igual manera anunció que no piensa en retirarse, sino en llegar el domingo a París para honrar a su equipo.

De los 10 colombianos que tomaron la partida en Niza, hace 20 días, Sergio Higuita ya no está en carrera. Dáyer Quintana y Wínner Anacona no han tenido una buena actuación, mientras que Esteban Chaves y Hárold Tejada han cumplido una buena labor como gregarios. Daniel Felipe Martínez, quien sufrió duras caídas en la primera semana, ganó una etapa y confirmó que es un hombre para tener en cuenta en el futuro en la pelea por la clasificación general.

Etapa 17:

1. Miguel Ángel López (Astana) 4:49:08

2. Primoz Roglic (Jumbo Visma) a 0:15

3. Tajed Pogaçar (UAE Team Emirates) a 0:30

4. Sepp Kuss (Jumbo Visma) a 0:56

5. Richie Porte (Trek) a 1:01

9. Rigoberto Urán (Education First) a 1:59

45. Dáyer Quintana (Arkéa Samsic) a 25:17

46. Nairo Quintana (Arkéa Samsic) m.t.

65. Daniel F. Martínez (Education First) a 25:26

66. Esteban Chaves (Mitchelton Scott) m.t.

69. Winner Anacona (Arkéa Samsic) 25:40

94. Hárold Tejada (Arkéa Samsic) a 28:17

Así va la general:

1. Primoz Roglic (Jumbo Visma) 74:56:04

2. Tajed Pogaçar (UAE Team Emirates) a 0:57

3. Miguel Ángel López (Astana) a 1:26

4. Richie Porte (Trek) a 3:05

5. Adam Yates (Mitchelton Scott) a 3:14

6. Rigoberto Urán (Education First) a 3:24

7. Mikel Landa (Bahrain) a 3:27

8. Enric Mas (Movistar) a 4:28

9. Tom Dumoulin (Jumbo Visma) a 7:23

10. Alejandro Valverde (Movistar) a 9:31

15: Nairo Quintana (Arkéa Samsic) a 30:51