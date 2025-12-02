Logo El Espectador
El ASICS Tour, un nuevo torneo de tenis aficionado llegó a Bogotá

Aunque el deporte blanco a profesional ya bajó el telón en la presente temporada, en el norte de la capital tendrá lugar este fin de semana un evento enfocado para jugadores amateur.

Redacción Deportes
02 de diciembre de 2025 - 06:17 p. m.
Nicolás Mejía, tenista profesional colombiano y embajador del ASICS Tour.
Nicolás Mejía, tenista profesional colombiano y embajador del ASICS Tour.
Foto: Archivo Particular
El fin de semana pasado terminó en Bogotá el último ATP Challenger que se disputa en Colombia. No obstante, para quienes compiten a nivel aficionado todavía a una nueva oportunidad en la capital, donde habrá una cita pensada para jugadores que buscan un entorno más profesional sin dejar de lado el espíritu recreativo.

Se trata del ASICS Tour, un nuevo circuito amateur que promete renovar el panorama del tenis aficionado en el país. Su primera parada será durante el puente del 6, 7 y 8 de diciembre en el Carmel Club (norte de Bogotá), con categorías abiertas desde segunda hasta quinta.

La inscripción tendrá un costo de $150.000 e incluirá un kit de bienvenida, hidratación ilimitada de Electrolit, pelotas oficiales y acceso a diferentes sorteos durante el evento. El formato de juego será con sets a ocho games, con una fase de grupos que de paso a un cuadro principal de eliminación directa.

Este abierto es organizado por Match Tenis e Iflex (productores de la Copa Colsanitas, torneo 250 de la WTA que se lleva a cabo en Bogotá), y su apuesta no se limita a la capital colombiana. El proyecto contempla expandirse a ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla.

El ASICS Tour nace como el primer circuito diseñado específicamente para ofrecer a los aficionados una experiencia profesional, organizada y cercana.

Entre los embajadores elegidos para este nuevo proyecto están Nicolás Mejía, segunda mejor raqueta del país, y las juveniles Emanuela Lares y Antonella Esquivel, quienes aportarán cercanía con los jugadores y acompañarán varias de las actividades previstas.

Mejía llega además en un momento destacado: viene de competir el pasado fin de semana en el Challenger Seguros del Estado en el Club Los Lagartos, donde se coronó campeón tras imponerse al también colombiano Juan Sebastián Gómez en la final, un resultado que le da brillo al lanzamiento del nuevo circuito amateur.

Por Redacción Deportes

