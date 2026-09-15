Hugo Rodallega y Marino Hinestroza

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Vasco da Gama vs Santa Fe, en vivo: siga el minuto a minuto de los cuartos de Sudamericana Juan Carlos Becerra Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Independiente Santa Fe empató sin goles con Vasco da Gama en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El resultado le dejó un sinsabor al equipo colombiano, pues estuvo realmente cerca de ganar el partido e irse en ventaja.

Sin embargo, el conjunto brasileño resistió como pudo y se llevó una valiosa igualdad que lo deja de cara a la clasificación en su casa. Ahora el reto de la escuadra santafereña será aguantar las arremetidas de Carlos Andrés Gómez y compañía para llegar a los penales o ganarlo épicamente en los 90.

Siga acá el minuto a minuto de Santa Fe vs. Vasco da Gama en Copa Sudamericana

Esta es la nómina titular del León 🦁 para enfrentar a Vasco Da Gama por los cuartos – vuelta de la Sudamericana 🏆#VamosSantaFe pic.twitter.com/IHBSt5IuNP — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 15, 2026

📋 O 𝑮𝒊𝒈𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 está escalado para o duelo de volta das Quartas de Final da CONMEBOL Sudamericana! 👊💢#VASxSFE#EscalaçãoVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/3LCyMk7qwm — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 15, 2026

Hora: 5:00 p.m.

Canal: ESPN y Disney+

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