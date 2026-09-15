Vasco da Gama vs Santa Fe, en vivo: siga el minuto a minuto de los cuartos de Sudamericana

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Independiente Santa Fe empató sin goles con Vasco da Gama en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El resultado le dejó un sinsabor al equipo colombiano, pues estuvo realmente cerca de ganar el partido e irse en ventaja.
Sin embargo, el conjunto brasileño resistió como pudo y se llevó una valiosa igualdad que lo deja de cara a la clasificación en su casa. Ahora el reto de la escuadra santafereña será aguantar las arremetidas de Carlos Andrés Gómez y compañía para llegar a los penales o ganarlo épicamente en los 90.
Siga acá el minuto a minuto de Santa Fe vs. Vasco da Gama en Copa Sudamericana
La alineación de Santa Fe
La formación de Vasco da Gama
Hora y dónde ver en vivo
Hora: 5:00 p.m.
Canal: ESPN y Disney+
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