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Vasco da Gama vs Santa Fe, en vivo: siga el minuto a minuto de los cuartos de Sudamericana

El duelo en Rio de Janeiro define el futuro internacional de el club cardenal.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
15 de septiembre de 2026 – 04:13 p. m.
Santa Fe vs Vasco da Gama: hora y dónde ver en vivo el partido de cuartos en Sudamericana
Hugo Rodallega y Marino Hinestroza

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Independiente Santa Fe empató sin goles con Vasco da Gama en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El resultado le dejó un sinsabor al equipo colombiano, pues estuvo realmente cerca de ganar el partido e irse en ventaja.

Sin embargo, el conjunto brasileño resistió como pudo y se llevó una valiosa igualdad que lo deja de cara a la clasificación en su casa. Ahora el reto de la escuadra santafereña será aguantar las arremetidas de Carlos Andrés Gómez y compañía para llegar a los penales o ganarlo épicamente en los 90.

Siga acá el minuto a minuto de Santa Fe vs. Vasco da Gama en Copa Sudamericana

15 de septiembre de 2026 – 04:09 p. m.

La alineación de Santa Fe

15 de septiembre de 2026 – 04:05 p. m.

La formación de Vasco da Gama

Actualización clave 15 de septiembre de 2026 – 03:29 p. m.

Hora y dónde ver en vivo

Hora: 5:00 p.m.

Canal: ESPN y Disney+

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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