Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Desaparecido: salió hacia su trabajo y le perdieron el rastro ¿ha visto a Ronald Saavedra? Redacción Bogotá Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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La búsqueda de Ronald Danilo Saavedra Morales mantiene en alerta a su familia en Bogotá. El hombre fue visto por última vez hacia las 5:00 de la mañana del jueves 17 de septiembre, cuando salió de su vivienda, en el sector de Santa Cruz de La Ronda, rumbo a su lugar de trabajo.

Ronald trabaja como vigilante y debía desplazarse en bicicleta hasta el sector de la calle 107 con carrera 60. Según relató su hermano, durante el recorrido envió un mensaje que daba a entender que ya había llegado. Sin embargo, desde la empresa llamaron posteriormente a su madre para informarle que nunca se presentó.

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Esa fue la última comunicación conocida. Su teléfono permanece apagado y la familia no ha logrado establecer qué ruta tomó ni en qué punto se perdió su rastro.

Ronald mide aproximadamente 1,88 metros, pesa cerca de 95 kilogramos y es de contextura ancha, piel trigueña y cabello con canas. Tiene un lunar en la parte superior derecha de la nariz, una cicatriz en el lado derecho del labio superior y un tatuaje del Guasón en la pantorrilla izquierda.

El día de su desaparición vestía un jean azul oscuro, camibuso negro, chaqueta verde militar y tenis negros. Llevaba una maleta gris, un casco blanco y se movilizaba en una bicicleta blanca.

Su familia pide a quienes lo hayan visto o tengan información sobre su paradero que se comuniquen de inmediato con la Línea 123. Cualquier dato sobre su recorrido puede ser clave para encontrarlo.

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