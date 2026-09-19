Desaparecido: salió hacia su trabajo y le perdieron el rastro ¿ha visto a Ronald Saavedra?

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La búsqueda de Ronald Danilo Saavedra Morales mantiene en alerta a su familia en Bogotá. El hombre fue visto por última vez hacia las 5:00 de la mañana del jueves 17 de septiembre, cuando salió de su vivienda, en el sector de Santa Cruz de La Ronda, rumbo a su lugar de trabajo.
Ronald trabaja como vigilante y debía desplazarse en bicicleta hasta el sector de la calle 107 con carrera 60. Según relató su hermano, durante el recorrido envió un mensaje que daba a entender que ya había llegado. Sin embargo, desde la empresa llamaron posteriormente a su madre para informarle que nunca se presentó.
Esa fue la última comunicación conocida. Su teléfono permanece apagado y la familia no ha logrado establecer qué ruta tomó ni en qué punto se perdió su rastro.
Ronald mide aproximadamente 1,88 metros, pesa cerca de 95 kilogramos y es de contextura ancha, piel trigueña y cabello con canas. Tiene un lunar en la parte superior derecha de la nariz, una cicatriz en el lado derecho del labio superior y un tatuaje del Guasón en la pantorrilla izquierda.
El día de su desaparición vestía un jean azul oscuro, camibuso negro, chaqueta verde militar y tenis negros. Llevaba una maleta gris, un casco blanco y se movilizaba en una bicicleta blanca.
Su familia pide a quienes lo hayan visto o tengan información sobre su paradero que se comuniquen de inmediato con la Línea 123. Cualquier dato sobre su recorrido puede ser clave para encontrarlo.
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