Piden que Alerta Rosa llegue a celulares tras 294 reportes de menores desaparecidos

Ante este panorama, la bancada del partido MIRA le pidió al Gobierno Nacional acelerar la implementación tecnológica que permitiría difundir las alertas de manera masiva en los teléfonos celulares ubicados en las zonas donde se desarrollan las búsquedas.

Bogotá registró 294 reportes de niños, niñas y adolescentes desaparecidos entre el 3 de enero y el 11 de septiembre de 2026, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad conocidas por el Concejo.

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La solicitud, liderada por los concejales Fabián Puentes y Samir Bedoya, recibió el respaldo de 19 cabildantes de seis sectores políticos bajo la iniciativa Todos unidos por la niñez.

¿Qué ocurrió con los 294 menores reportados?

La Secretaría de Seguridad logró establecer contacto con las familias de 233 menores. De esos casos, 162 niños, niñas y adolescentes aparecieron, mientras que 19 continuaban desaparecidos y bajo búsqueda al 11 de septiembre.

En otros 52 reportes, la entidad no pudo confirmar el desenlace debido a que perdió el contacto con las familias. La información entregada tampoco detalla qué ocurrió con los 61 casos restantes del total registrado durante el periodo.

Las cifras corresponden a reportes conocidos por la Secretaría y no permiten concluir que los 294 menores permanezcan desaparecidos. “Cuando desaparece un niño, cada minuto cuenta. Las familias no pueden depender únicamente de publicar una fotografía en redes sociales y esperar que se vuelva viral”, señaló el concejal Fabián Puentes.

El caso de Ana Lucía impulsó la petición

La carta enviada al Gobierno Nacional menciona el caso de Ana Lucía González Mendoza, la niña de nueve años que desapareció el 14 de septiembre en el sector de Porvenir Río, en Mosquera.

Su cuerpo apareció al día siguiente dentro de un conducto de agua del barrio J. J. Rendón, en Ciudad Bolívar. Las cámaras de vigilancia permitieron reconstruir parte del recorrido e individualizar a un sospechoso.

El CTI de la Fiscalía capturó posteriormente en Bogotá a un hombre señalado de participar en el crimen. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la muerte y establecer su responsabilidad.

Para los concejales, el caso volvió a demostrar la necesidad de lograr que las alertas circulen durante las primeras horas y alcancen rápidamente a quienes se encuentren cerca del lugar de la desaparición.

¿Qué falta para que la Alerta Rosa funcione de manera masiva?

Colombia creó la Alerta Rosa mediante la Ley 2326 de 2023 como un mecanismo nacional para buscar personas desaparecidas. La norma contempla la difusión de información por distintos canales, incluidos los servicios de comunicación móvil.

El Decreto 1428 de 2024 ordenó avanzar en un plan técnico y presupuestal para implementar el Servicio de Difusión de Mensajes por Celdas, conocido como Cell Broadcast Service.

Esta tecnología permitiría enviar una alerta a los teléfonos conectados a las antenas de una zona determinada y ampliar su alcance más allá de las publicaciones institucionales o las cadenas difundidas en redes sociales.

Sin embargo, los concejales advierten que todavía falta poner en funcionamiento integral la Plataforma de Agregación, encargada de articular y distribuir los mensajes mediante los canales tecnológicos previstos. “La Alerta Rosa ya existe. El desafío es lograr que tenga todo el alcance para el cual fue creada”, agregó Puentes.

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Los firmantes solicitaron priorizar los trámites administrativos, presupuestales, contractuales y tecnológicos necesarios para completar el sistema de difusión. También pidieron coordinación entre el Gobierno Nacional, el Distrito y las autoridades encargadas de la búsqueda, la investigación y la protección de los menores.

La propuesta no plantea crear una alerta nueva, sino lograr que el mecanismo existente pueda llegar en pocos minutos a millones de personas. El Gobierno Nacional deberá precisar ahora qué avances tiene la plataforma, cuánto falta para activarla completamente y cuándo comenzará la difusión masiva en dispositivos móviles.

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