Germán Gómez, de 65 años, desapareció hace tres días en Cajicá (Cundinamarca)

Germán Gómez Giraldo, de 65 años, está siendo buscando por su familia desde el pasado viernes 16 de diciembre de 2022, luego de que fuera visto por última vez cuando salió de su residencia en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca.

De acuerdo con sus familiares, se desconoce que ropa portaba ese día debido a que partió de su casa cuando no se encontraban sus hijos. De esta manera, se sabe que salió con su teléfono celular, pero sin sus documentos personales y las dosis del medicamento que debe tomar diariamente.

“Ya lo han buscado en Cajicá por todas partes, pero no aparece. Un primo se fue para la Vega y para unos pueblos cercanos, porque él mencionó que quería irse para allá, pero tampoco lo han encontrado allá. No sabemos ya que hacer”, indicó una familiar.

Por su parte, este domingo 18 de diciembre Germán tenía una ceremonia de bautizo en la que iba a ser padrino, por lo que a sus familiares indican que su desaparición es inusual.

Además de esto, la familia de Germán indica que la Policía de Cajicá no ha recibido de manera formal la denuncia de su desaparición, y por ende no ha empezado el proceso de búsqueda, indicándoles que esperen a que se cumplan las primeras 72 horas desde la última vez que lo vieron. Cabe señalar que en Colombia no existe un plazo mínimo para reportar a las personas desaparecidas en el territorio. Este diario intentó contactarse con la estación de Policía de Cajicá sobre esta situación, pero por el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Si usted lo reconoce o sabe de su paradero, puede comunicarse al teléfono celular 3114565832 o llamar a la línea de emergencias 123.

