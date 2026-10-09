Un apoyo en la búsqueda de su ser querido

 

Un apoyo en la búsqueda de su ser querido
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¿Lo ha visto? Buscan a Milton García de 80 años, desaparecido en Usaquén

El hombre fue visto por última vez el pasado 4 de septiembre. Según el cartel de búsqueda, sufre de alzhéimer.

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Redacción Bogotá
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La familia de Milton García, un hombre de 80 años, lo busca desesperadamente desde hace más de un mes. De acuerdo con información entregada a este diario, el 4 de septiembre se encontraba en su casa ubicada en el barrio La Esperanza (Usaquén), cuando sobre las 8:30 a. m., salió sin que su esposa se percatara.

De acuerdo con testigos, lo vieron caminar por la calle 140 con carrera 7, así como en la calle 163 con 3 sobre las 10:00 a. m., del mismo día, gracias a cámaras de seguridad. Ese es el último rastro documentado.

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Para su familia, la situación es preocupante, pues el hombre sufre de alzhéimer y venía manifestando su anhelo por regresar a su municipio de origen, Chita, Boyacá.

El día de la desaparición, Milton García usaba un sombrero beige, pantalón beige de lino, chaqueta de paño café, camisa blanca, chaleco rojo de lana y pantuflas.

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Mide 1.70 cm, tiene ojos café claro, cabello blanco y es de contextura delgada.

Si usted o alguien más lo ha visto, comuníquese a la línea de emergencias 123 o al número 305-7684645.

¿Dónde reportar a una persona desaparecida?

Recuerde que ante cualquier caso de desaparición, no debe esperar 72 horas; por el contrario, el reporte debe ser inmediato y así deben recepcionarlo las autoridades a través de la Línea 122 de la Fiscalía, a la línea de emergencias 123 o al equipo de Atención Integral a la Denuncia #AIDE al (601) 377 9595, ext. 1137.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.

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Por Redacción Bogotá

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