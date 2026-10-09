Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura ¿Lo ha visto? Buscan a Milton García de 80 años, desaparecido en Usaquén Redacción Bogotá Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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La familia de Milton García, un hombre de 80 años, lo busca desesperadamente desde hace más de un mes. De acuerdo con información entregada a este diario, el 4 de septiembre se encontraba en su casa ubicada en el barrio La Esperanza (Usaquén), cuando sobre las 8:30 a. m., salió sin que su esposa se percatara.

De acuerdo con testigos, lo vieron caminar por la calle 140 con carrera 7, así como en la calle 163 con 3 sobre las 10:00 a. m., del mismo día, gracias a cámaras de seguridad. Ese es el último rastro documentado.

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Para su familia, la situación es preocupante, pues el hombre sufre de alzhéimer y venía manifestando su anhelo por regresar a su municipio de origen, Chita, Boyacá.

El día de la desaparición, Milton García usaba un sombrero beige, pantalón beige de lino, chaqueta de paño café, camisa blanca, chaleco rojo de lana y pantuflas.

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Mide 1.70 cm, tiene ojos café claro, cabello blanco y es de contextura delgada.

Si usted o alguien más lo ha visto, comuníquese a la línea de emergencias 123 o al número 305-7684645.

¿Dónde reportar a una persona desaparecida?

Recuerde que ante cualquier caso de desaparición, no debe esperar 72 horas; por el contrario, el reporte debe ser inmediato y así deben recepcionarlo las autoridades a través de la Línea 122 de la Fiscalía, a la línea de emergencias 123 o al equipo de Atención Integral a la Denuncia #AIDE al (601) 377 9595, ext. 1137.

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