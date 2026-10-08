 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Bogotá vive en arriendo: los datos detrás del precio de quedarse o mudarse

Más de la mitad de los hogares bogotanos arrienda. Aunque el indicador general de gasto mejoró, un informe distrital muestra que la presión sigue concentrada entre los de menores ingresos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Avisos de Se Arrienda
Avisos de Se Arrienda
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Melany Muñoz volvió a hacer las cuentas antes de quedarse en el apartamento que ocupa hace cuatro años en Engativá, cerca de la avenida Ciudad de Cali. Tiene 65 metros cuadrados, tres habitaciones y dos baños. Hace dos meses renovó contrato con el mismo propietario, pero el canon mensual pasó de COP 1,3 millones a COP 1,6 millones. Buscó alternativas, pero las que podía pagar eran más pequeñas y las de tamaño similar excedían su presupuesto. Se quedó. Según calcula, el arriendo consume casi el 40 % de su salario. Si bien su caso no representa…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Arriendos Bogotá

Bogotá

Finca Raiz

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido