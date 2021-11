Rafael Peñates Paternina es buscado por su hijo, Óscar Peñates

A mediados de diciembre del año 1995 desapareció Rafael Eduardo Peñates Paternina, de Sahagún, Córdoba. Al momento de su desaparición, tenía 20 años y medía 1.75 cm, tenía contextura delgada, ojos y cabello negro y barba corta. Tenía un hijo de tres años, Óscar Peñates. Lo último que supo su familia es que viajó a Medellín a buscar trabajo y no se tuvo nunca más información de su paradero. El 13 de diciembre de 1995 hacia medio día salió de Sahagún junto con una mujer, de identidad desconocida.

También puede leer: Continúa búsqueda de mujer que habría escapado de hospital en Cartagena

Óscar Peñates, su hijo, dice que ha tratado de averiguar sobre el paradero de su papá por todos los medios posibles, pero no ha tenido suerte. Aunque Rafael era oriundo de Sahagún, Óscar no ha tenido suerte encontrando a ninguno de sus familiares. Dice que se debieron ir de Sahagún y ya no sabe cómo contactarlos. La mamá de Óscar tampoco sabe dónde está Rafael, ni su familia.

Óscar dice que ha buscado el paradero de su papá a través de redes sociales y otros medios de comunicación, como la radio, pero no ha tenido suerte. También ha consultado con la Registraduría Municipal de Sahagún y Medicina Legal y le informaron que el documento de ciudadanía de Rafael sigue activo. En Medicina Legal le dijeron que no había ningún registro con ese número de identificación. “Me gustaría saber si todavía tengo familia en Córdoba y saber dónde terminó mi papá, por lo que me dijeron en la Registraduría yo asumo que sigue vivo”, dice Óscar.

Si usted tiene información sobre este caso, puede comunicarse al 3106480782.

Si usted desea reportar a un desaparecido, puede dar clic en el siguiente enlace.