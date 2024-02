Acoso laboral en la Institución Universitaria de Colombia: Mintrabajo toma medidas

La Institución Universitaria de Colombia fue fundada por el político Carlos Moreno de Caro. Foto: Institución Universitaria de Colombia

Tras la visita de inspección de tres días de Mintrabajo a la Institución Universitaria de Colombia por las denuncias de presunto acoso y maltrato por parte del excongresista Carlos Moreno de Caro, el Grupo Élite de Inspección Laboral por la Equidad de Género de la entidad emitió una orden histórica relacionada con una medida de protección a favor de dos de las trabajadoras denunciantes.

De acuerdo con Mintrabajo, las medidas de protección emitidas se basan en las recomendaciones médicas de las EPS respectivas, en las que determina que: para una de las trabajadoras realizar teletrabajo para preservar su salud mental. Para la otra, no cambiar su horario laboral, luego de las quejas presentadas por acoso laboral, intimidación, violencia psicológica y hostigamiento, entre otras acciones.

La entidad dijo que además de las medidas provisionales, “compulsa copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Secretaría Distrital de la Mujer, para la protección especial a favor de las trabajadoras, por los hechos denunciados y garantizar la prevención como principio fundante de la inspección laboral realizada”.

Para el cumplimiento obligatorio de estas medidas de protección se fijó el plazo de un día calendario, “dada la gravedad e inminencia de protección a las trabajadoras”, aseguró la entidad.

“La cartera laboral finalizó varias visitas en enero pasado y recopiló testimonios y evidencias que nos permitirán tomar una decisión de fondo en contra de la Institución Universitaria de Colombia”, dijo Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo.

Vale la pena mencionar que denuncias fueron presentadas por varias trabajadoras por acoso laboral, específicamente por presunta violencia laboral basada en género, en contra del establecimiento que está vinculado con el excongresista Carlos Moreno de Caro.

Los videos con las denuncias fueron publicados el 6 de enero de este año. En ellos se observa cómo trabajadoras de esa institución educativa son agredidas verbalmente e, incluso, se les impide la libre movilidad dentro de la sede de la institución.

En las denuncias señalan, por ejemplo, que al parecer han sido presionadas para presentar sus renuncias e incluso, señalan las presuntas víctimas, que los dueños de la institución les habrían ofrecido dinero a cambio de su silencio.

En entrevista con Noticias Caracol, una de las mujeres afectadas aseguró en ese entonces que “tuve un ataque de pánico por una serie de cosas que sucedieron a lo largo de su discusión. Yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina. Me tuvo encerrada”.

Una de esas líneas, añade, está relacionada con la violación a normas sustantivas del trabajo y la otra es la de los riesgos laborales. Estos hallazgos también serán enviados a la Superintendencia de Salud, Superintendencia de Vigilancia, al Ministerio de Educación y la Fiscalía General de la Nación.

Después de conocerse este caso, por medio de un comunicado, la institución señaló que si bien Moreno de Caro fue uno de sus fundadores, no ha tenido un rol activo desde 2017. El rector y representante legal actual es Guillermo Hoyos Gómez.

“Desde el momento en que se hicieron públicos los videos, activamos los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, Recursos Humanos y Comité de Convivencia Laboral, para garantizar que las personas que se consideran agredidas sean escuchadas y puedan interponer las denuncias correspondientes”, puntualizaron desde el plantel.

“Como Ministerio del Trabajo debemos prevenir, promocionar e inspeccionar el cumplimiento de las normas laborales tanto en lo individual como colectivo, así como de seguridad social integral y de empleo. Este gobierno no permitirá acoso laboral, ni atropellos contra los trabajadores y cada día realizamos esfuerzos por disminuir la ocurrencia de conflictos y riesgos de violación de normas laborales”, agregó la ministra.

