Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón volverá a manos del Estado a finales de agosto

El contrato inicial se firmó por US$22 millones, calculados a la tasa de cambio vigente en ese momento y ajustados anualmente según la TRM promedio. Foto: ANI

Sin retrasos y bajo el cronograma previsto, avanza el proceso de reversión del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, cuya concesión —operada por Aerocali S.A. durante 25 años— culminará el próximo 31 de agosto. A partir del 1 de septiembre, la Aeronáutica Civil asumirá la operación directa de la terminal aérea, cuarta en importancia del país por número de pasajeros.

La entrega abarca 14 subsistemas de infraestructura, incluidos equipos, bienes y obras ejecutadas durante el periodo concesionado. Según Milena Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, las mesas de trabajo y visitas de verificación han permitido garantizar que la devolución se haga conforme a lo estipulado en el contrato y bajo supervisión de la interventoría.

Entre enero y julio de 2025, el Alfonso Bonilla Aragón movilizó más de 3,89 millones de pasajeros y más de 13.000 toneladas de carga, consolidando su papel como nodo estratégico para la conectividad del suroccidente colombiano.

En paralelo, la ANI alista la licitación del proyecto privado “Aeropuertos del Suroccidente”, que se abrirá en el último trimestre de este año y contempla la ampliación y modernización de la terminal.

#ComunicadoANI🗞️| El próximo 31 de agosto se vence la concesión del aeropuerto ✈️internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira y su infraestructura pasará a ser operada por la @AerocivilCol. pic.twitter.com/HcSqRPL8Hb — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) August 12, 2025

Un cuarto de siglo en cifras

Según el contrato consultado por El Espectador, la concesión del Alfonso Bonilla Aragón, suscrita el 1 de junio de 2000 e iniciada en septiembre de ese año, estimó un valor inicial de US$22 millones, calculados a la tasa de cambio vigente en ese momento y ajustados anualmente según la TRM promedio.

El contrato quedó a cargo de Aerocali S.A., integrada por AENA Desarrollo Internacional (España) y la Corporación Financiera Colombiana, con 50 % de participación cada una.

En 25 años, el concesionario ejecutó obras que transformaron la terminal:

Remodelación del edificio actual ($16.280 millones)

Construcción de una nueva terminal internacional ($70.789 millones)

Mejoras viales y urbanísticas ($12.361 millones)

Ampliación de la plataforma de aeronaves ($31.384 millones)

Obras para la certificación internacional ($51.309 millones)

Mantenimientos mayores aún en curso, con un avance del 85 % y una inversión estimada en $39.733 millones.

La primera obra arrancó en noviembre de 2014, tras dos adiciones contractuales en 2013 y 2014. En total, fueron 15 adiciones.

Las inversiones de la concesión superan los $221.800 millones. Para dimensionarlo: equivale al valor de 2,2 millones de boletas para un partido de fútbol a $100.000 cada una; o a la construcción de unos 370 colegios con un costo promedio de $600 millones.

También podría financiar la carrera universitaria completa de 4.436 estudiantes, cubriendo diez semestres en carreras de $5 millones por semestre.

