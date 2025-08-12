Norte del Cauca recibe millonaria inversión para fortalecer su agro

La FAO estima que la producción mundial de arroz alcanzará un máximo histórico en 2025-2026. Foto: José Vargas

El norte del Cauca afianza su apuesta por el desarrollo rural con una inversión de $15.851 millones para beneficiar a 3.018 familias campesinas, indígenas y afrodescendientes. La nueva etapa del convenio, suscrita entre el Ministerio de Agricultura, Asocaña y organizaciones comunitarias de la región, busca tecnificar cultivos, fortalecer empresas locales y consolidar la convivencia en 13 municipios históricamente golpeados por la violencia.

De ese monto, $9.500 millones los sumará el Ministerio, $5.400 millones en efectivo y $951,5 millones en especie por parte de Asocaña.

La segunda fase incorpora el arroz como nueva línea productiva junto a cacao, caña panelera y café. Se intervendrán más de 3.400 hectáreas, priorizando prácticas sostenibles y la generación de valor agregado a través de empresas comunitarias. “En un país todavía azotado por la guerra, que sí es posible lograr un gran Acuerdo Nacional por la paz”, dijo la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, al anunciar la continuidad del programa.

El convenio es fruto de la Mesa de Diálogo del Norte del Cauca, creada en 2022 como espacio de construcción entre comunidades, Gobierno y sector azucarero. Hoy, a un año de su implementación, los resultados evidencian que la cooperación puede traducirse en mayor productividad, inclusión y cohesión social.

“Nunca habíamos tenido un apoyo tan completo y de una manera tan seria y responsable, porque acá no nos han dejado solos”, afirma Eduard Tabares, caficultor.

Para Adán Orejuela, gerente de Chocotonga, la asistencia técnica ha elevado la calidad del producto en finca; y para el productor de panela Rodolfo Montero, la alianza “debía haberse dado antes de yo nacer”.

¿Quiénes participaron?

Ministerio de Agricultura.

Asocaña.

Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc).

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).

Resultados de la primera fase

Lanzada en mayo de 2024, la alianza público-privada-comunitaria tuvo una inversión inicial de $13.602 millones. Benefició a 1.200 familias y mejoró 1.800 hectáreas de café, cacao y caña panelera. También impulsó la creación de empresas comunitarias que hoy procesan y comercializan productos en la región.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, indicó que el éxito radica en la unión de esfuerzos, “porque la unión de las comunidades, con el apoyo del Gobierno y del sector privado, es la mejor receta para poder hablar de bienestar y de transformación”.

Se renovaron 240 predios cacaoteros, se establecieron 30 hectáreas con variedades de fino aroma y sabor, y se diseñaron planes de mejora para agroindustrias locales.

En panela, se intervinieron otros 240 predios, se sembraron 50 hectáreas con variedades de alta producción y se ejecutó un plan zonal para el control biológico del barrenador del tallo.

En café, se mejoraron 550 predios, se destinaron 50 hectáreas a investigación participativa y se formuló el diseño de una central de beneficio para la ANUC.

