Aeropuerto de Barranquilla retoma su operación, aunque todavía hay cambios en los vuelos

La Aeronáutica Civil informó que sobre las 11:30 a. m. se retomaron las operaciones en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

Sin embargo, las demoras en los vuelos persisten. Por eso se reitera a todos los usuarios la importancia de consultar con sus respectivas aerolíneas para conocer los posibles ajustes en sus itinerarios.

El aeropuerto estuvo cerrado debido a que ubo un incidente con el vuelo de carga KRE140 (HK-5216) de Aerosucre, el cual retornó y aterrizó seguro de la aeronave por una falla en el tren de aterrizaje izquierdo.

No se reportaron heridos entre la tripulación “ni hubo ningún hecho qué lamentar”, de acuerdo con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Además, la ministra explicó el proceso de aterrizaje de emergencia lo realizó la aeronave apenas despegó y que lo hizo de acuerdo con los protocolos de seguridad. Posteriormente, se descargaron las 19 toneladas de carga que tenía el avión y que estaban obstaculizando la operación de la pista.

Tras lo ocurrido, la Aerocivil activó todos los protocolos para iniciar la investigación y establecer las posibles causas que pudieron ocasionar el incidente.

Medidas de contingencia

Mientras se realizaban las labores de inspección de infraestructura para superar la contingencia, la Aerocivil adelantó coordinaciones con los aeropuertos de Cartagena y Santa Marta –además de las aerolíneas– con el fin de establecer la posibilidad de atender vuelos adicionales para mitigar la afectación y manejar la alta demanda esperada con motivo de la final del fútbol colombiano.

Esta logística incluyó el traslado terrestre de los pasajeros entre Cartagena y Barranquilla, y viceversa, para cubrir algunos tramos de sus itinerarios. Esta alternativa la tomó Wingo para los pasajeros con viajes a Panamá y San Andrés.

Por su parte, Avianca también emitió un comunicado para ofrecer reprogramación gratuita de los vuelos previstos solo para este 12 de diciembre con Barranquilla como punto de salida o de llegada.

Además, ofrecieron viajar a Cartagena o Santa Marta, sin embargo, la mayoría deberán asumir los gastos por su cuenta.

Por su parte, Latam también anunció flexibilidad para que los usuarios afectados cambien sus vuelos hasta dentro de 7 días o viajen a destinos cercanos sin penalidad ni cobros adicionales.

