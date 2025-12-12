Precio y suministro del gas: las 20 medidas del Gobierno para la seguridad energética

Blue flames of a natural gas hob cooker burner working Foto: Getty Images/iStockphoto - Richard-P-Long

Varias entidades del Gobierno nacional han trabajado en 20 acciones concretas para garantizar el gas de los colombianos, asegurar precios justos, evitar la especulación y avanzar en una transición energética gradual.

Las medidas buscan proteger a las familias, taxistas, pequeños negocios, y mantener el funcionamiento del país mientras avanzamos hacia una matriz energética más limpia, menos fósil.

A grandes rasgos, son tres los objetivos de las 20 medidas:

Proteger el bolsillo de los colombianos y mitigar el impacto en las tarifas.

Promover medidas para evitar la especulación y ordenar el sector, en especial en el precio del suministro de gas en el mercado mayorista.

Garantizar el abastecimiento de gas con visión de largo plazo en todo el país mientras avanzamos en la transición energética y descarbonización de la industria.

¿Cuáles son las medidas?

Las 20 acciones del Gobierno nacional son:

Expedir el decreto que busca frenar prácticas especulativas en el mercado del gas. La regulación transitoria del precio del gas interrumpible mientras se materializan nuevos proyectos de regasificación. Expedir resolución para optimizar el uso de la planta de regasificación, la medida va a permitir que se utilice la totalidad de la capacidad de regasificación la planta. Emitir la circular que aclara la posibilidad de que los distribuidores contraten gas interrumpible para atender la demanda esencial. Fortalecer el monitoreo permanente de precios en coordinación con la SIC y la Superservicios, mediante presentación de informe periódico a fin de detectar comportamientos atípicos y prevenir abusos o tendencias alcistas no justificadas. Hacer seguimiento de los efectos de la Resolución 102-022 de 2025, que permite comercializar el gas importado de largo plazo y generar condiciones más favorables en el precio de suministro del gas. Definir indicadores de eficiencia para evaluar el traslado de costos a la tarifa del usuario. Adoptar una circular para promover que los productores presenten sus ofertas de gas oportunamente dentro de los trimestres estándar de negociación, con el fin de evitar incertidumbres. Realizar reporte mensual de la producción declarada y auditorías periódicas de reservas a las empresas productoras de gas, reforzando la vigilancia sobre el recurso y la confiabilidad de la oferta. Expedir la regulación del servicio de regasificación de gas importado, asegurando reglas claras para el funcionamiento eficiente de la cadena de suministro, sin afectar la viabilidad de los nuevos proyectos de regasificación. Adoptar la metodología para remunerar oleoductos y poliductos que puedan prestar servicio como gasoductos, optimizando el uso de infraestructura existente para ampliar la capacidad de transporte del país. Definir lineamientos para los intercambios comerciales y operativos de gas (SWAP), facilitando mecanismos que flexibilicen el uso de la infraestructura y mejoren la gestión del suministro en momentos de estrechez. Expedir el acto administrativo que habilita la conversión temporal del oleoducto Coveñas–Ayacucho, una medida clave para facilitar la entrada en operación del proyecto de regasificación de Coveñas. Fortalecer el rol del Gestor del Mercado y avanzar en la evaluación de un Gestor Técnico, con el fin de mejorar la coordinación operativa y económica del sistema. Reducir los costos de transporte mediante esquemas como estampilla nacional o agregación de tramos. Liberar capacidad ociosa de transporte para maximizar la eficiencia operativa. Implementar la estrategia 200 GBTU para acompañar el desarrollo de los proyectos estratégicos de regasificación identificados por el Gobierno, incluyendo siete nuevos proyectos y el apoyo irrestricto a los terminales de Coveñas y Ballenas, que deberán entrar en operación en 2026 con volúmenes superiores a 150 MPCD. Brindar apoyo institucional para agilizar los trámites necesarios para la ejecución de proyectos, tales como licencias ambientales, habilitaciones, conceptos técnicos y autorizaciones sectoriales. Monitorear de forma continua el desarrollo de los nuevos terminales de gas importados del Caribe y Pacífico, garantizando su adecuada integración al sistema energético nacional. Actualizar y expedir la nueva Resolución del Plan de Abastecimiento de Gas Natural (PAGN), para incorporar de manera ágil los proyectos requeridos por el país durante la transición energética y asegurar la continuidad del servicio. Evaluar la posibilidad de incluir los proyectos de regasificación en el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía para facilitar el acceso a incentivos tributarios y promover la materialización de nuevas inversiones estratégicas. Diseñar e implementar una línea de crédito para apoyar la sustitución energética en el sector industrial, facilitando la transición hacia soluciones más eficientes y resilientes. Presentar el informe de sustitución energética del sector industrial, adelantado por los gremios, que permitirá identificar oportunidades para reducir la dependencia del gas natural en ciertos procesos productivos mediante alternativas viables.

