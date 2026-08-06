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Aeropuerto de Cali restringe el ingreso: únicamente podrán entrar quienes tengan pasabordo

Por razones de seguridad, se suspende el ingreso de familiares, acompañantes o visitantes en general. Estas son las indicaciones.

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Redacción Economía
06 de agosto de 2026 - 11:15 p. m.
Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.
Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.
Foto: Cortesía: Aerocali
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La Aeronáutica Civil dio a conocer una serie de instrucciones para los usuarios del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en el municipio de Palmira y que sirve a la ciudad de Cali.

Las medidas, que se fundamentan en razones de seguridad, implican una serie de ajustes operacionales y de control de acceso a las terminales de pasajeros. El anuncio se hace a tan solo horas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la cual se realizará en la capital del Valle del Cauca.

La instrucción establece la limitación al ingreso del aeropuerto. Solo podrán personas que acrediten su condición de viajeros mediante pasabordo o tiquete verificado, acompañado de su documento de identidad original.

Es decir, se suspende el ingreso de familiares, acompañantes o visitantes generales a las zonas públicas de la terminal.

Solo podrán ingresar con un acompañante los pasajeros que sean menores de edad que viajen bajo la modalidad de recomendados, así como adultos mayores, personas con movilidad reducida o demás personas que requieran asistencia médica especializada.

“Los vehículos que transiten por las bahías frente al terminal deberán hacer un uso exclusivo para el desembarque y abordaje ágil de pasajeros. Se prohíbe la permanencia prolongada y los conductores deberán acatar las instrucciones del personal de tránsito y seguridad”, detalló la autoridad.

También se reforzará el esquema de controles de seguridad en accesos y vías adyacentes, por lo que se recomienda a os viajeros prever tiempos de desplazamiento mayores a los habituales.

Estas son las recomendaciones

• Salir con suficiente tiempo hacia el aeropuerto para absorber eventuales demoras en filtros de control vial y peatonal.

• Portar visiblemente el documento de identidad original y el pasabordo impreso o en formato digital.

• Facilitar las verificaciones del personal de seguridad de la aviación civil y acatar oportunamente los lineamientos impertidos dentro de las instalaciones.

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Por Redacción Economía

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