Aeropuerto de Popayán retoma operaciones tras restricciones por ceniza del volcán Puracé

Así luce el cráter del volcán Puracé, que se mantiene en alerta amarilla Foto: SGC/UNGRD

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El aeropuerto Guillermo León Valencia volvió a operar con normalidad este miércoles, después de que la Aeronáutica Civil constatara una mejora en la visibilidad y en las condiciones de seguridad para los vuelos, antes restringidos por la actividad del volcán Puracé.

La reapertura se produjo en las horas de la mañana, a las 7:45, luego de “las evaluaciones meteorológicas y las inspecciones técnicas en pista” y las zonas de influencia del aeropuerto de Popayán.

Pero la normalidad tiene una condición: monitoreo constante. “En caso de registrarse cambios atmosféricos o una nueva dispersión de ceniza que ponga en riesgo la seguridad de las aeronaves, se adoptarán de manera inmediata las restricciones o medidas preventivas correspondientes”, señaló la Aeronáutica.

La situación había obligado a intervenir la operación aérea el pasado viernes 24 de julio. Ese día, la entidad restringió la navegación en el área de control de tránsito de Cali y en rutas conexas, desde la superficie hasta el nivel de vuelo de 21.000 pies (también conocida como FL210).

Ese mismo día también fueron restringidas temporalmente las operaciones en Popayán. Los controladores tuvieron que realizar desvíos y reordenamientos para mantener los vuelos mediante rutas alternas.

Contexto: Por emisión de ceniza del volcán Puracé, Aerocivil restringe vuelos de suroccidente del país

¿Qué pasó en el volcán?

Hace una semana, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó incrementos significativos ”en la energía sísmica de las señales asociadas al movimiento de fluidos (gases y líquidos de origen magmático y su interacción con el sistema hidrotermal)”, principalmente a profundidades inferiores a tres kilómetros.

La actividad vino acompañada de un aumento de la degasificación y emisiones de ceniza. Según la entidad, estas últimas han alcanzado alturas de hasta 2.100 metros y han sido visibles desde diferentes zonas cercanas al volcán.

¿Los efectos? Más emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂) hacia la atmósfera. El SGC señaló que estos niveles “han alcanzado los valores más altos registrados por los sistemas de monitoreo instrumental y satelital desde el episodio eruptivo de 2025”, señaló el SGC.

Las cámaras termográficas también han detectado temperaturas superiores en las emisiones frente a los registros de los últimos meses.

Pese a estos cambios, el Puracé continúa en alerta amarilla. El SGC no ha establecido que exista, por ahora, una condición que obligue a elevar el nivel de alerta, aunque tampoco descarta que la actividad pueda seguir evolucionando.

Para la aviación, los efectos son evidentes en la baja visibilidad y el riesgo para las aeronaves. Por eso, con la reapertura en Popayán, la Aerocivil mantendrá un monitoreo constante con el Servicio Geológico Colombiano y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, “con el fin de priorizar, en todo momento, la seguridad operacional de la aviación civil”.

Mientras tanto, los pasajeros con vuelos desde o hacia Popayán, Cali y zonas aledañas deberán consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus itinerarios y las alternativas de reacomodación.

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