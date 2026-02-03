Agro y manufacturas sostuvieron las exportaciones colombianas en 2025

Campesino posa en un cultivo de plátano este miércoles, en Naranjal, en el departamento del Valle del Cauca (Colombia). Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Tras la publicación del informe de exportaciones a diciembre de 2025, por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el balance completo del año muestra una canasta exportadora marcada por el mayor peso de los productos no minero-energéticos.

Con la caída en los envíos de combustibles, el crecimiento del sector agropecuario, alimentos y bebidas, junto con el aporte de las manufacturas, permitió sostener el valor total de las exportaciones colombianas.

¿Qué exportó Colombia en 2025?

Durante 2025, las exportaciones colombianas sumaron USD 50.199,9 millones FOB, un aumento de 1,3 % frente a 2024, de acuerdo con el informe del DANE.

Ese resultado se explicó por el desempeño de los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, que crecieron 33,2 % en el año y alcanzaron una participación de 30,5 % del total exportado, así como por las manufacturas, que avanzaron 4,8 % y representaron 22 % de la canasta.

En contraste, los combustibles y productos de las industrias extractivas registraron una caída de 17,9 % en el acumulado anual, lo que redujo su aporte al total exportado. Aun así, los combustibles siguieron siendo el principal rubro, con una participación de 38,2 %, aunque muy por debajo de los niveles observados en años previos.

El agro fue el principal soporte

El grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas fue el que mostró el mejor desempeño en 2025. En el acumulado anual, sus exportaciones crecieron 33,2 %, un avance que permitió compensar la caída de los combustibles y sostener el resultado total del comercio exterior, según el informe del DANE.

Dentro de este grupo, el café fue uno de los productos con mayor aporte al crecimiento, impulsado por mayores precios internacionales y volúmenes exportados a lo largo del año.

También se destacaron productos como las flores y el banano, que mantuvieron una demanda estable en los principales mercados de destino, especialmente en América del Norte y Europa.

Las cifras del DANE reflejan que el mayor peso del agro en la canasta exportadora no fue un fenómeno puntual de fin de año, sino una tendencia sostenida a lo largo de 2025, lo que reforzó la participación de los productos no minero-energéticos en el total exportado.

Top 5 agroexportaciones de Colombia en 2025 (valor FOB)

Café sin tostar, descafeinado o no: USD 5.853,8 millones Aceite de palma y sus fracciones: USD 2.227,6 millones Banano: USD 1.126,6 millones Flores y follaje cortados: USD 1.035,9 millones Azúcar y artículos de confitería: USD 781,4 millones

Solo el café explicó buena parte del crecimiento del grupo agropecuario, que en conjunto sumó USD 15.307,4 millones FOB y creció 33,2 % en 2025.

El desempeño de las manufacturas

Las manufacturas también contribuyeron a sostener las exportaciones colombianas en 2025, aunque con un desempeño más moderado que el del agro.

En el acumulado enero–diciembre, este grupo exportó USD 11.058,8 millones FOB, lo que representó un crecimiento de 4,8 % frente a 2024 y una participación de 22 % en el total de los envíos del país.

El avance de las manufacturas estuvo explicado principalmente por el comportamiento de los productos químicos y conexos, así como de la maquinaria y equipo de transporte, subgrupos que registraron incrementos y ayudaron a compensar la caída de los combustibles. A diferencia del sector minero-energético, este rubro mostró una mayor estabilidad a lo largo del año, sin variaciones abruptas entre meses.

Aunque las manufacturas no se consolidaron como el principal motor del crecimiento exportador en 2025, su desempeño (al igual que el del agro) permitió amortiguar la caída de los combustibles en las ventas externas y mantener una base más diversificada de ingresos externos, en línea con el mayor peso de los productos no minero-energéticos en la canasta exportadora del país.

